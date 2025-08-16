Madonna está de cumpleaños: de "chica material" a reina del pop

Madonna está de festejos

Madonna Louise Ciccone cumple 67 años. Nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan. En 1978 se trasladó a Nueva York para estudiar con el coreógrafo Alvin Ailey. Allí formó parte de varias agrupaciones musicales y comenzó a grabar demos, que en 1982 llegaron a Sire Records, dando inicio a su carrera.

2022 (44).jpg La "chica material", que perdura en el tiempo, está de cumpleaños Su álbum debut en 1983 la lanzó al estrellato. Impuso modas icónicas y se consolidó como un símbolo pop al desafiar normas sociales y expresar sin reservas su sexualidad. La muerte de su madre, cuando era joven, dejó un vacío que buscó llenar con la aprobación del público, según confesó en entrevistas.

La religión y la música Madonna creció en un ambiente católico estricto pero se distanció de la religión después de la segunda boda de su padre. En 1997 se acercó a la Cábala, que dejó por diferencias personales. Durante los 80 dominó el mundo musical y saltó al cine, con éxitos moderados y críticas mixtas, aunque su papel en "Evita" (1996) le valió un Globo de Oro. Posteriormente se enfocó en la dirección.

Firme defensora contra el sexismo, denunció las desigualdades en la industria del entretenimiento y rompió estereotipos de género al asumir un rol empresarial. Madonna formó una familia con hijos biológicos y adoptados, y su vida amorosa generó atención, con relaciones con hombres mucho más jóvenes en años recientes, como Akeem Morris.

Hoy celebra su cumpleaños número 67, con una carrera marcada por la reinvención constante, el éxito y el cariño de millones de fans en todo el mundo. madonna.jpg

