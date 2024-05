Un jujeño gastó 2 millones para ir a ver a Madonna a Río de Janeiro

Entre esos millones está este jujeño, que contó que es jujeño y que vive en Córdoba. Según contó gastó 2 millones de pesos para llegar al lugar en el que Madonna cerrará su "The Celebration Tour", Los 2 mil dólares sirvieron para el aéreo, la estadía "y después cambié algo a reales para movernos por acá. Después de esta noche ( el show de Madonna) nos quedamos por acá para hacer excursiones; el Cristo ( por el Cristo Redentor), pan de azúcar. Vamos a aprovechar a full ya que está muy lindo el clima" finalizó el jujeño.

Cómo es el show del The Celebration Tour

El The Celebration Tour de Madonna comenzó en octubre del año pasado en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, aunque originalmente estaba programado para comenzar en julio de 2023 en Vancouver, Canadá. Sin embargo, una grave infección bacteriana obligó a la cantante a internarse durante algunas semanas para recuperar su salud.

"Realmente no pensé que lo lograría. Mis médicos tampoco lo creían. Por eso desperté con todos mis hijos a mi alrededor", compartió Madonna al regresar al escenario. "Los ángeles me protegieron y mis hijos estuvieron allí. Y mis hijos siempre me salvan cada vez", agregó, refiriéndose a Lourdes, Rocco, David, Mercy y las gemelas Stella y Estere.

La premisa de esta gira mundial, que llega a su fin en Río de Janeiro, es la celebración de sus 40 años de exitosa carrera en la música, presentando una selección de sus distintas etapas y paseando por casi todos sus álbumes de estudio. "Este espectáculo cada noche no es realmente tan duro para mí físicamente. Es duro para mí emocionalmente porque realmente les estoy contando la historia de mi vida. Mi corazón está en mi manga", afirmó la artista.

image.png

Dividido en siete actos, los shows incluyen una variedad de temas desde "Nothing Really Matters" del álbum "Ray of Light", hasta "Everybody" de su primer disco titulado "Madonna", lanzado en 1983. La lista de canciones también incorpora éxitos como "Into The Groove", "Like a Prayer", "Vogue", "Express Yourself", "La Isla Bonita", e incluso un guiño a Argentina con la interpretación de "Don’t Cry for Me, Argentina".

El espectáculo promete ser una experiencia emocionante, con elementos de otras canciones de Madonna y clásicos del pop, rindiendo homenaje a íconos como Chic o Michael Jackson.

Este concierto gratuito en Río de Janeiro no será la primera experiencia de este tipo en la ciudad. En el pasado, artistas como The Rolling Stones, Rod Stewart y Jean-Michel Jarre han brindado espectáculos multitudinarios e inolvidables en las playas de Copacabana.