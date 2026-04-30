Premios Martín Fierro de Televisión 2026: lista completa de nominados

Premios Martín Fierro.

La televisión argentina ya tiene a sus grandes protagonistas del año. Los Premios Martín Fierro 2026 se preparan para una nueva edición con nominaciones confirmadas en todas las categorías. La ceremonia tendrá lugar el lunes 18 de mayo, con transmisión de Telefe y organización de APTRA.

El evento se desarrollará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien encabezará la gala por cuarto año consecutivo.

La premiación reúne a lo mejor de la pantalla chica con una amplia variedad de rubros que abarcan ficción, periodismo, entretenimiento y figuras destacadas.

Lista completa de nominados a los Martín Fierro 2026 Ficción AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Periodístico Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve) Noticiero diurno Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve) Noticiero nocturno América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece) Musical Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve) Humorístico / actualidad La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América) Magazine A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (El Nueve) Entretenimiento Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe) Big Show La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece) Reality Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe) Gastronomía Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve) Jurados Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta (Bienvenidos a ganar)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti (La Voz Argentina) Mejor actor César Bordón

Luciano Cáceres

Gustavo Garzón

Benjamín Vicuña Mejor actriz Gimena Accardi

Paloma Contreras

Susú Pecoraro

Jazmín Stuart Revelación Laura Grandinetti

Ian Lucas

Sofía Gonet Director no ficción Claudio Cuscuela

Fernando Emiliozzi

Christian Fontán Panelista femenina Marcela Feudale

Edith Hermida

Natalie Weber

Analía Franchín

Mariana Brey Panelista masculino Martín Candalaft

Ceferino Reato

Luis Bremer

Paulo Kablan Producción integral La Voz Argentina

Otro día perdido

MasterChef Celebrity

Telefe Noticias Conducción masculina Darío Barassi

Iván de Pineda

Guido Kaczka

Santiago del Moro

Nico Occhiato

Premios Martín Fierro. Premios Martín Fierro Conducción femenina Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe) Labor periodística femenina Carolina Amoroso

Soledad Larghi

Mirtha Legrand Labor periodística masculina Nelson Castro

Rolando Graña

Mauro Szeta

Germán Paoloski Cronista / movilero Alejandro Guatti

Cecilia Insinga

Martín Salwe

Daniel Roggiano Deportivo Knockout 9

Mundial de Fútbol

Pasión por el Fútbol Viajes / Turismo Iván de viaje

Por el Mundo

Resto del Mundo Aviso publicitario Decíselo (Quilmes)

Tarjetita (Swiss Medical)

Universo Dadá (Grupo Peñaflor)

Paparazzi (Stella Artois) Labor humorística Agustín Rada Aristarán

Connie Ballarini

Darío Lopilato

Laila Roth

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







