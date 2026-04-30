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30 de abril de 2026 - 13:50
Espectáculos.

Premios Martín Fierro de Televisión 2026: lista completa de nominados

APTRA confirmó los candidatos a los Martín Fierro 2026, que se entregarán el 18 de mayo con transmisión de Telefe.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Premios Martín Fierro.

Premios Martín Fierro.

La televisión argentina ya tiene a sus grandes protagonistas del año. Los Premios Martín Fierro 2026 se preparan para una nueva edición con nominaciones confirmadas en todas las categorías. La ceremonia tendrá lugar el lunes 18 de mayo, con transmisión de Telefe y organización de APTRA.

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El evento se desarrollará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien encabezará la gala por cuarto año consecutivo.

La premiación reúne a lo mejor de la pantalla chica con una amplia variedad de rubros que abarcan ficción, periodismo, entretenimiento y figuras destacadas.

Lista completa de nominados a los Martín Fierro 2026

Ficción

  • AMIA (Telefe)
  • La voz ausente (El Trece)
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico

  • Camino a Casa (Telefe)
  • GPS (América)
  • Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos (El Trece)
  • El Noticiero de la Gente (Telefe)
  • Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno

  • América Noticias (América)
  • Telefe Noticias (Telefe)
  • Telenoche (El Trece)

Musical

  • Hay música siempre (Televisión Pública)
  • La Peña de Morfi (Telefe)
  • Pasión de Sábado (América)
  • Planeta Nueve (El Nueve)

Humorístico / actualidad

  • La noche perfecta (El Trece)
  • Las chicas de la culpa (El Trece)
  • Polémica en el bar (América)

Magazine

  • A la Barbarossa (Telefe)
  • Cortá por Lozano (Telefe)
  • Nara que ver (El Nueve)
  • Qué te pasa (Net TV)
  • Con Carmen (El Nueve)

Entretenimiento

  • Ahora caigo (El Trece)
  • Buenas noches, familia (El Trece)
  • Pasapalabra (Telefe)

Big Show

  • La Voz Argentina (Telefe)
  • Medianoche con Jey (El Nueve)
  • Otro día perdido (El Trece)

Reality

  • Cuestión de peso (El Trece)
  • MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Gran Hermano (Telefe)

Gastronomía

  • Ariel en su salsa (Telefe)
  • Escuela de cocina (El Nueve)
  • Qué mañana (El Nueve)

Jurados

  • Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity)
  • Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta (Bienvenidos a ganar)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti (La Voz Argentina)

Mejor actor

  • César Bordón
  • Luciano Cáceres
  • Gustavo Garzón
  • Benjamín Vicuña

Mejor actriz

  • Gimena Accardi
  • Paloma Contreras
  • Susú Pecoraro
  • Jazmín Stuart

Revelación

  • Laura Grandinetti
  • Ian Lucas
  • Sofía Gonet

Director no ficción

  • Claudio Cuscuela
  • Fernando Emiliozzi
  • Christian Fontán

Panelista femenina

  • Marcela Feudale
  • Edith Hermida
  • Natalie Weber
  • Analía Franchín
  • Mariana Brey

Panelista masculino

  • Martín Candalaft
  • Ceferino Reato
  • Luis Bremer
  • Paulo Kablan

Producción integral

  • La Voz Argentina
  • Otro día perdido
  • MasterChef Celebrity
  • Telefe Noticias

Conducción masculina

  • Darío Barassi
  • Iván de Pineda
  • Guido Kaczka
  • Santiago del Moro
  • Nico Occhiato

Premios Martín Fierro.
Premios Martín Fierro

Premios Martín Fierro

Conducción femenina

  • Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David, por Desayuno Americano (América)
  • Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
  • Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
  • Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso
  • Soledad Larghi
  • Mirtha Legrand

Labor periodística masculina

  • Nelson Castro
  • Rolando Graña
  • Mauro Szeta
  • Germán Paoloski

Cronista / movilero

  • Alejandro Guatti
  • Cecilia Insinga
  • Martín Salwe
  • Daniel Roggiano

Deportivo

  • Knockout 9
  • Mundial de Fútbol
  • Pasión por el Fútbol

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje
  • Por el Mundo
  • Resto del Mundo

Aviso publicitario

  • Decíselo (Quilmes)
  • Tarjetita (Swiss Medical)
  • Universo Dadá (Grupo Peñaflor)
  • Paparazzi (Stella Artois)

Labor humorística

  • Agustín Rada Aristarán
  • Connie Ballarini
  • Darío Lopilato
  • Laila Roth

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