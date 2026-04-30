Premios Martín Fierro de Televisión 2026: lista completa de nominados

La televisión argentina ya tiene a sus grandes protagonistas del año. Los Premios Martín Fierro 2026 se preparan para una nueva edición con nominaciones confirmadas en todas las categorías. La ceremonia tendrá lugar el lunes 18 de mayo, con transmisión de Telefe y organización de APTRA.
El evento se desarrollará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien encabezará la gala por cuarto año consecutivo.
La premiación reúne a lo mejor de la pantalla chica con una amplia variedad de rubros que abarcan ficción, periodismo, entretenimiento y figuras destacadas.
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