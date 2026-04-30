¿Por qué se fue Solange Abraham de Gran Hermano?

La noche del miércoles 29 de abril se convirtió en una de las más sorpresivas de Gran Hermano Generación Dorada , tras confirmarse la salida de Solange Abraham , una de las concursantes más comentadas dentro del ciclo. La decisión sorprendió a los demás jugadores y a la audiencia , ya que se produjo de forma repentina y sin señales anticipadas .

En plena emisión en directo , la voz de “ El Big ” convocó a todos los concursantes al living y les informó la resolución : Solange Abraham debía abandonar la casa de manera inmediata .

La noticia generó desconcierto entre los participantes, sobre todo porque el argumento oficial señaló que su conducta iba en contra del espíritu del programa .

La medida estuvo relacionada con declaraciones reiteradas que la jugadora había realizado en el confesionario , donde expresó en varias ocasiones su intención de dejar la competencia debido a la angustia que le provocaba estar alejada de su hija .

Con el paso de las horas, empezaron a difundirse versiones que pusieron en cuestión la explicación oficial. La salida de Solange Abraham no solo alteró la dinámica dentro del programa, sino que también dio lugar a distintas hipótesis sobre lo que habría sucedido fuera de cámara.

La salida de Solange Abraham no solo sacudió la convivencia dentro del programa, sino que también abrió el juego a distintas especulaciones.

Versiones cruzadas y dudas sobre lo ocurrido fuera de cámara

En ese marco, Ángel de Brito aportó otra interpretación a través de sus redes sociales. El conductor de LAM (América TV) señaló que la participante tendría una posible propuesta de La Casa de los Famosos y que habría comenzado a plantear nuevas condiciones, como la posibilidad de ver a sus hijas y una mejora económica, ya que en ese otro formato le ofrecían una remuneración superior.

Días antes, la propia Solange Abraham había participado brevemente en la versión estadounidense del formato, Celebrity Big Brother, como parte de un intercambio entre programas, donde permaneció apenas una semana. Sin embargo, su regreso a la casa de Telefe no habría estado a la altura de lo que esperaba.

Por su parte, Ángel de Brito volvió a mostrarse crítico con el reality y cuestionó decisiones de la producción, poniendo en duda el manejo del juego y el rumbo actual de Gran Hermano Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro.

Ángel de Brito volvió a expresarse con dureza sobre el programa y cuestionó algunas decisiones de la producción.

Cómo fue la sorpresiva expulsión de Sol en la casa de Gran Hermano y su inmediato reemplazo con Cinzia

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este miércoles una gala de alto impacto: Solange Abraham fue expulsada de forma inmediata y, al mismo tiempo, se produjo el regreso de Cinzia Francischiello mediante la reactivación del ya conocido Golden Ticket.

La jornada arrancó con Santiago del Moro, quien anticipó a la audiencia el giro central de la noche. El conductor confirmó que Cinzia volvería a ingresar a la casa más famosa del país, aunque lo que parecía un simple reingreso terminó derivando en una situación cargada de tensión.

Minutos después, El Big se dirigió a todos los participantes que se encontraban en el living, alterando completamente el clima. “Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con todos ustedes lo que pienso sobre esta situación en este momento”, comentó, dejando en claro que el tema no pasaría desapercibido.

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Sin dar señales de retroceder, la voz del programa profundizó su postura con un mensaje firme: “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, dijo.

El discurso generó un fuerte impacto entre los participantes, que siguieron cada palabra en silencio. Minutos después llegó la resolución más contundente de la noche: se anunció que la persona involucrada debía abandonar la competencia de inmediato. De ese modo, quedó confirmado que Solange Abraham era quien debía dejar el juego.

La salida se dio de manera repentina y con gran impacto. Solange Abraham dejó la casa por la puerta giratoria, sin posibilidad de despedirse ni de organizar sus cosas. En pocos segundos, su presencia desapareció por completo del juego.

Se supo el verdadero motivo de la inesperada expulsión de Solange Abraham.

De todos modos, la noche todavía no había terminado. Apenas se confirmó la salida, la puerta volvió a abrirse y volvió a ingresar Cinzia Francischiello, lo que generó asombro, confusión y euforia entre los jugadores, que observaban incrédulos la situación. Una vez más, el programa dejó en evidencia que cualquier escenario puede cambiar de forma repentina.