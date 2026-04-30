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30 de abril de 2026 - 14:33
Espectáculos.

A 40 años del video de Soda Stereo filmado en Tilcara: la historia detrás de "Cuando pase el temblor" en Jujuy

A 40 años del rodaje en Tilcara, el icónico video de Soda Stereo convirtió a Jujuy en escenario clave del rock latinoamericano.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
A 40 años del video de Soda Stereo filmado en Tilcara: la historia detrás de Cuando pase el temblor en Jujuy

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El clip, que forma parte del disco Nada Personal, marcó un antes y un después en la estética de la banda y en la proyección internacional del grupo integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Embed - Soda Stereo - Cuando Pase el Temblor (Official Video)

Tilcara, el escenario que eligió Soda

La elección de Jujuy surgió por iniciativa de Cerati, quien ya conocía la zona. Tras un recorrido por la provincia, el grupo definió como locación principal el Pucará de Tilcara.

El paisaje de la quebrada aportó una identidad visual única, que combinó lo ancestral con una propuesta moderna para la época. Esa mezcla resultó clave para el impacto del video en toda Latinoamérica.

Un rodaje marcado por el frío y la improvisación

El equipo llegó a Tilcara durante la madrugada, luego de un recital en Salta. Sin descanso y con bajas temperaturas, la banda inició la grabación antes del amanecer.

Uno de los principales inconvenientes surgió con el equipo técnico: el carro de travelling no llegó a destino. La solución apareció de manera inesperada, cuando un poblador prestó su carrito de leña para reemplazarlo.

soda stereo (1)

Un pueblo revolucionado por la filmación

La presencia de Soda Stereo no pasó desapercibida. Con el correr de las horas, vecinos de Tilcara se acercaron al lugar del rodaje.

Entre ellos, un niño del pueblo terminó participando en el videoclip tras una negociación improvisada, una escena que quedó como parte de la historia del detrás de cámara.

Una estética que marcó época

El video también se destacó por su propuesta visual. La estética, influenciada por tendencias internacionales, se fusionó con el entorno de la Quebrada de Humahuaca.

Ese contraste entre lo andino y lo moderno consolidó la identidad de la banda en una etapa clave de su carrera.

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