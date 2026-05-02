Dónde comprar entradas para ver a Gabriela Acher y su unipersonal en Jujuy

Precios y cómo comprar las entradas para ver a Gabriela Hacher en Jujuy.

Gabriela Acher se presentará en Jujuy con su nuevo espectáculo unipersonal “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”, una propuesta de teatro y humor que llegará al Teatro Mitre el próximo viernes 8 de mayo a las 21.

La reconocida actriz, humorista y escritora uruguaya vuelve a los escenarios con una obra que combina humor, reflexión y una mirada irónica sobre el paso del tiempo, los vínculos, el deseo y las nuevas formas de vivir la edad.

Dónde comprar entradas para Gabriela Acher en Jujuy Las entradas para ver a Gabriela Acher en Jujuy ya están disponibles y se pueden adquirir de dos maneras:

Por internet, a través de ventas.autoentrada.com en este link

De forma presencial, en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy. La función será en la Sala Mayor del Teatro Mitre y, según la información publicada por Autoentrada, el espectáculo tiene una duración aproximada de 75 minutos y es apto para mayores de 16 años. Los menores abonan entrada desde los 2 años cumplidos y no se permite el ingreso de bebés a la sala.

Precios de las entradas: - Platea: $47.080 - Palco: $47.080 - Tertulia: $44.940 - Galería: $41.195 De qué trata “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” En esta ocasión, Gabriela Acher presenta una propuesta con formato de charla TED, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: las de 40, 50, 60 y 70 años. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Acher (@achergabriela) La obra parte de una pregunta central: ¿los 60 son los nuevos 40?, ¿los 50 son los nuevos 30?, ¿los 40 son los nuevos 20? Desde ese punto, Acher despliega su característico humor para hablar sobre el envejecimiento, la vida adulta, el amor, la soltería y las experiencias de distintas generaciones de mujeres. El espectáculo también incluye su infaltable consultorio sentimental, con una mirada cómica sobre los vínculos y las expectativas afectivas. “Chicas, si todavía están solteras... ¡ánimo! Capaz que el amor de sus vidas todavía no nació”, adelanta en su presentación.

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