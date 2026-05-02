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2 de mayo de 2026 - 10:17
Jujuy.

Dónde comprar entradas para ver a Gabriela Acher y su unipersonal en Jujuy

Gabriela Acher llega al Teatro Mitre con su nuevo unipersonal “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”. La función será el viernes 8 de mayo a las 21. Mira como comprar las entradas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Precios y cómo comprar las entradas para ver a Gabriela Hacher en Jujuy.

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La reconocida actriz, humorista y escritora uruguaya vuelve a los escenarios con una obra que combina humor, reflexión y una mirada irónica sobre el paso del tiempo, los vínculos, el deseo y las nuevas formas de vivir la edad.

Dónde comprar entradas para Gabriela Acher en Jujuy

Las entradas para ver a Gabriela Acher en Jujuy ya están disponibles y se pueden adquirir de dos maneras:

La función será en la Sala Mayor del Teatro Mitre y, según la información publicada por Autoentrada, el espectáculo tiene una duración aproximada de 75 minutos y es apto para mayores de 16 años. Los menores abonan entrada desde los 2 años cumplidos y no se permite el ingreso de bebés a la sala.

Precios de las entradas:

- Platea: $47.080

- Palco: $47.080

- Tertulia: $44.940

- Galería: $41.195

De qué trata “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”

En esta ocasión, Gabriela Acher presenta una propuesta con formato de charla TED, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: las de 40, 50, 60 y 70 años.

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La obra parte de una pregunta central: ¿los 60 son los nuevos 40?, ¿los 50 son los nuevos 30?, ¿los 40 son los nuevos 20? Desde ese punto, Acher despliega su característico humor para hablar sobre el envejecimiento, la vida adulta, el amor, la soltería y las experiencias de distintas generaciones de mujeres.

El espectáculo también incluye su infaltable consultorio sentimental, con una mirada cómica sobre los vínculos y las expectativas afectivas. “Chicas, si todavía están solteras... ¡ánimo! Capaz que el amor de sus vidas todavía no nació”, adelanta en su presentación.

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