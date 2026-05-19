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19 de mayo de 2026 - 16:54
Reciclaje.

Lo que muchos tiran y podría servirte para ordenar, ahorrar y limpiar el hogar

Muchas veces el reciclaje se asocia solo con separar residuos, pero también puede ser una herramienta práctica para resolver cosas cotidianas dentro del hogar.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Reciclaje en el hogar.

Reciclaje en el hogar.

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Las cajas de cartón, si están en buen estado, ayudan a ordenar ropa, juguetes, papeles o útiles escolares.

Qué elementos se pueden reaprovechar

Uno de los primeros pasos para reciclar en casa es identificar qué cosas suelen desecharse sin necesidad. Las latas limpias pueden usarse como portalápices, contenedores para herramientas pequeñas o recipientes para pinceles. Los bidones vacíos, siempre bien lavados, pueden servir para almacenar agua o productos de uso doméstico. Incluso los envases de yogur o helado pueden reutilizarse para guardar sobras, semillas o pequeños objetos.

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Reciclaje en el hogar.

Reciclaje en el hogar.

La ropa vieja también entra en este circuito. Una remera que ya no se usa puede convertirse en trapo de limpieza, bolsa reutilizable o funda improvisada. Lo mismo pasa con muebles pequeños, cajones o estantes que, con una mínima reparación, pueden seguir siendo útiles.

Cómo empezar sin complicarse

No hace falta hacer grandes cambios para incorporar el reciclaje al hogar. Alcanzan algunas decisiones simples: separar papel, cartón, plástico y vidrio; lavar los envases antes de guardarlos; y destinar un pequeño espacio de la casa para juntar materiales reutilizables.

También ayuda pensar en el consumo antes de comprar. Elegir productos con menos envoltorio, usar bolsas reutilizables o volver a llenar recipientes evita generar más residuos innecesarios.

Un hábito útil para la casa

Reciclar en casa no solo reduce la basura. También puede ayudar a ahorrar, mantener el orden y encontrar soluciones prácticas con objetos que ya estaban al alcance de la mano. A veces, eso que parece inservible todavía puede ser útil.

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