Influencers fueron arrollados por un auto mientras comían dentro de un restaurante

Un almuerzo en uno de los locales más concurridos de Houston terminó de forma trágica para Nina Santiago , conocida como NinaUnrated , y Patrick Blackwood , ambos influencers destacados en el ámbito gastronómico. Los dos sufrieron lesiones cuando un SUV irrumpió violentamente en CuVee’s Culinary Creations , atropellándolos mientras registraban un video de degustación, según informó el Daily Mail .

El incidente se produjo mientras Santiago y Blackwood probaban sliders de salmón, ostras presidenciales y langosta en una mesa junto a la ventana. El vehículo atravesó el cristal a una velocidad estimada entre 56 y 64 km/h (35-40 mph) y embistió directamente la mesa .

Las grabaciones muestran cómo ambos fueron arrojados de sus asientos entre fragmentos de vidrio , logrando finalmente alejarse del lugar con lesiones visibles.

Después del impacto, el Daily Mail publicó fotos de los influencers con múltiples cortes mientras eran trasladados de urgencia a un hospital cercano. Desde la camilla, Blackwood expresó su alivio por haber sobrevivido: “ Me siento bendecido, gracias Señor. Gracias universo. Estoy agradecido por todo ”, dijo en un video difundido por el medio británico.

El influencer calificó el episodio como “lo más aterrador” que le ha tocado vivir. Por su parte, Santiago permaneció bajo observación por más tiempo y describió sus síntomas: “Mi cuerpo está tenso, me duele un poco la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva”.

El shock provocado por el accidente se refleja en las palabras de Santiago, quien reconoció lo complicado que resultaba procesar lo ocurrido: “Este es el segundo accidente que sufrimos este mes. El hecho de que hayamos salido caminando de ambos, no sé si somos afortunados o estamos malditos”, confesó. La influencer explicó que trataba de mantener la calma y no perder el control, a pesar de las ganas de llorar.

Por el momento, las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Según reportes locales citados por el Daily Mail, la policía de Tyler y los equipos de emergencia de UT Health EMS llegaron al lugar con rapidez. El restaurante sufrió daños importantes a raíz de la irrupción del vehículo.

Reflexiones tras la tragedia

Con una notable influencia en redes como YouTube e Instagram, Santiago y Blackwood han logrado consolidar un público fiel que sigue sus opiniones y recorridos gastronómicos. Su contenido habitual abarca desde catas de platos elaborados hasta recorridos constantes por distintos restaurantes.

Tras el incidente, los influencers compartieron una reflexión intensa sobre la vulnerabilidad de la vida y la necesidad de valorar cada momento. En la descripción del video subido a YouTube, narraron cómo fueron sorprendidos por el SUV mientras disfrutaban de un brindis con sliders.

“Estuvimos a centímetros del desastre, pero por un milagro estamos bien, solo sacudidos y para siempre cambiados”, detallaron. Santiago agradeció estar viva y destacó que la experiencia le mostró la importancia de valorar a quienes realmente importan, dejando atrás rencores y centrando su atención en el presente.

No se trata del único episodio impactante que han vivido en las últimas semanas, ya que ambos revelaron haber salido ilesos de otro accidente reciente. Esta cadena de sucesos reforzó su mensaje de agradecimiento y la convicción de valorar lo esencial sin postergaciones.

Para Santiago y Blackwood, el súbito ingreso del SUV durante su almuerzo se convirtió en un recordatorio contundente de que la existencia puede cambiar en segundos. A partir de ahora, su enfoque está en aprovechar cada oportunidad, concentrarse en sus objetivos y recordar que cada jornada es un regalo inesperado.