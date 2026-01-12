Chubut: controlaron la mayoría de los incendios, pero el fuego sigue activo

El combate contra los incendios forestales en Chubut entró en una etapa clave.

El control de los incendios forestales en Chubut llegó a un momento decisivo . Según informó el Gobierno de Javier Milei el domingo por la noche, 22 de los 32 focos detectados en la provincia ya fueron totalmente apagados , gracias al operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la región patagónica .

La comunicación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mediante su perfil en X , donde resaltó la labor de los brigadistas y la coordinación entre los distintos organismos del Estado .

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, afirmó el funcionario .

A pesar de los avances, la situación no está totalmente bajo control . Los focos más difíciles siguen activos en la zona cordillerana , especialmente en Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas, donde el fuego ya arrasó cerca de 11.970 hectáreas , según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) .

Servicios afectados y situación en las localidades

Mientras que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen sus servicios esenciales sin interrupciones, las localidades de Epuyén y Cholila siguen sin energía eléctrica a causa de los daños que el incendio provocó en el tendido eléctrico.

El mayor riesgo se concentra actualmente en sectores como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanza hacia Laguna Las Mercedes.

Más de 50 operarios de las áreas de Servicios Públicos e Infraestructura están trabajando en la restauración del suministro, con la expectativa de que el servicio vuelva a estar operativo durante la madrugada del lunes.

Según lo informado por Adorni, el operativo nacional desplegó una estructura de gran envergadura:

Agencia Federal de Emergencias (AFE):

-14 medios aéreos,

-104 brigadistas,

-autobombas, vehículos logísticos,

-seis camiones con dormitorios, duchas y cocina,

- pronósticos meteorológicos especiales para planificación táctica.

El gobierno nacional confirmó que 22 de los 32 focos de incendios ya fueron apagados.

Administración de Parques Nacionales:

-128 brigadistas,

-25 vehículos logísticos,

-Seis autobombas 4x4,

-Tres embarcaciones,

-Centro de comando móvil, drones y monitoreo satelital.

La emergencia aún no terminó y cada hora de trabajo en el terreno resulta decisiva para evitar una catástrofe mayor en la cordillera chubutense.

Ministerio de Defensa:

-Helicóptero Bell UH-1H,

-Camión cisterna con combustible aeronáutico,

-Apoyo logístico aéreo.

Ministerio de Salud:

-Ambulancias,

-Personal especializado en emergencias,

-Hospitales móviles y refuerzos sanitarios.

Se desplegó un gran operativo para combatir las llamas en Chubut.

Gendarmería Nacional y Policía Federal:

-Asistencia vial y control de rutas cortadas.

Cancillería:

-Gestión de recursos aéreos adicionales desde Chile.

Vialidad Nacional:

-Maquinaria pesada, camiones cisterna y vehículos de apoyo.

Además, se incorporó asistencia del sector privado: YPF entregó 15.000 litros de combustible, Aerolíneas Argentinas proporcionó ocho cisternas de agua, y el Banco Nación comunicó la disponibilidad de líneas de crédito y extensiones de plazos para quienes resultaron afectados por los incendios.

Incendio forestal en Chubut.

Zonas críticas y avance del fuego

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) señaló que las zonas de mayor peligro se encuentran actualmente en lugares como Los Paredones, donde las llamas atravesaron la Ruta Nacional 40 y se dirigen hacia Laguna Las Mercedes.

Asimismo, se continúa con una monitorización constante en las siguientes áreas:

La Usina de la zona,

de la zona, La Escuela de El Coihue ,

, Áreas residenciales rurales,

Complejos turísticos cercanos al Lago Epuyén.

En zonas como Aserradero Franco, el frente del incendio se desplazó hacia La Burrada, lo que obligó a la construcción de cortafuegos con maquinaria pesada. Mientras tanto, en el área del Cordón Derrumbe, cercana a Laguna Los Alerces, los brigadistas transportados por helicóptero tuvieron que retirarse momentáneamente debido a la reaparición de focos activos en sectores elevados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que más de dos tercios de los incendios forestales registrados en la provincia ya fueron controlados.

Las tareas aéreas continúan concentrándose en los sectores de transición entre lo urbano y lo rural, como La Angostura, El Balcón y Aldea San Francisco. En la región de Cárdenas, al noroeste del Lago Epuyén, se registraron daños en el establecimiento rural El Trueno y en Bahía Las Percas.

Refuerzos desde otras provincias

Durante el fin de semana se incorporaron:

63 brigadistas del ETAC de Córdoba ,

, 15 efectivos de la Brigada Nacional del Servicio Nacional del Manejo del Fuego,

En total, se incorporaron 78 nuevos brigadistas, cuya presencia se concentra especialmente en las áreas donde la seguridad de la población y de las infraestructuras esenciales está más amenazada.

Las lluvias trajeron alivio, pero no solución definitiva

Las primeras lluvias comenzaron el domingo cerca de las 14 y alcanzaron localidades como Epuyén, El Hoyo, Esquel, así como el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Rincón de Lobos.

Aunque se trató de precipitaciones moderadas, estas ayudaron a enfriar el terreno, humedecer la vegetación y fortalecer los cortafuegos y líneas de contención.

En Epuyén, tanto los vecinos como los brigadistas recibieron el agua con emocionantes muestras de alivio, especialmente en la histórica Escuela N.º 9, que funciona como centro de apoyo para la emergencia.

Incendio forestal activo en Chubut



El incendio se inició en una plantación de pinos exóticos en Puerto Patriada (El Hoyo) y avanza peligrosamente hacia Epuyén y El Maitén.



Ya se perdieron más de 2.500 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas. Hay casas… pic.twitter.com/1jtlb0Sgfv — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 9, 2026

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, los días próximos tendrán condiciones climáticas variables, con cambios en la temperatura y la posibilidad de lluvias dispersas.

Lunes y martes: cielo mayormente nublado, sin lluvias.

cielo mayormente nublado, sin lluvias. Miércoles: aumento de temperatura, probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento.

aumento de temperatura, probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento. Jueves: leve descenso térmico y posibilidad baja de precipitaciones.

Las autoridades remarcan que, aunque las recientes lluvias trajeron un respiro temporal, el incendio continúa activo, el peligro sigue siendo elevado y el despliegue operativo no se detendrá hasta lograr la extinción completa de los focos restantes.

En toda la provincia, el mensaje es claro y uniforme: la situación de emergencia todavía persiste, y cada hora de trabajo sobre el terreno resulta crucial para impedir que la tragedia se profundice en la región cordillerana de Chubut.

Incendios en Chubut.

Advertencia del gobernador: “No hay margen para relajarse”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que las precipitaciones recientes trajeron un alivio parcial, aunque enfatizó que el operativo permanece en estado de máxima vigilancia.

“Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica. No hay margen para relajarse”, expresó.

Torres detalló que actualmente 581 personas se encuentran desplegadas en el terreno, incluyendo brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario, voluntarios y equipos especializados provenientes de distintas provincias.

El Gobernador de Chubut confirma que el Presidente Javier Milei no lo llamó por los graves incendios en la provincia.

Además, confirmó que:

Hay 24 viviendas afectadas ,

, Una estancia y dos complejos turísticos dañados ,

, Ocho personas evacuadas en Epuyén,

en Epuyén, Y un herido con quemaduras graves, derivado al hospital de Bariloche.

Los tribunales de Chubut confirmaron que el origen del incendio fue deliberado, por lo que el Gobierno provincial comunicó que seguirá con acciones legales hasta agotar todos los recursos con el objetivo de localizar y castigar a quienes resulten responsables.