domingo 18 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 21:06
Salta.

Se incendió un camión que transportaba pollos vivos en el acceso a Salta

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del antiguo peaje. Bomberos lograron controlar las llamas y el tránsito fue asistido por la Policía. No se reportaron personas heridas.

Por  Verónica Pereyra
Se prendió fuego un camión
Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en la cabina del vehículo y se propagó rápidamente hacia el resto de la unidad. Las llamas y una densa columna de humo fueron visibles desde varios metros y obligaron a reducir la circulación en el sector.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar y extinguir el incendio, mientras efectivos de la Policía de Salta ordenaron el tránsito y resguardaron la zona por razones de seguridad. Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue sofocado y se iniciaron tareas de enfriamiento y limpieza de la calzada.

De acuerdo a los datos preliminares, no se registraron personas heridas. El conductor logró salir del camión a tiempo, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales. En cuanto a la carga, el camión transportaba pollos vivos, pero hasta el momento no se informó oficialmente el estado de los animales ni el impacto total del siniestro.

image
foto ilustrativa

foto ilustrativa

Las causas del incendio aún son materia de investigación. No se descarta que el fuego haya comenzado por una falla mecánica o eléctrica, hipótesis que será analizada a partir de las pericias correspondientes.

El episodio generó demoras temporales en el ingreso a la ciudad, aunque con el correr de las horas el tránsito fue normalizándose. Las autoridades no descartan brindar un parte oficial ampliado en las próximas horas con más detalles sobre el origen del siniestro y las consecuencias del hecho.

