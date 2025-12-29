lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 09:06
Atención.

Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

El vuelco ocurrido cerca de Tilcara provocó demoras en la Ruta 9, donde el tránsito debió reducirse a media calzada hasta que retiraron la camioneta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vuelco sobre Ruta 9 altura Pasaje Huichaira

Vuelco sobre Ruta 9 altura Pasaje Huichaira

El accidente provocó una fuerte congestión vehicular, ya que por precaución y hasta que el rodado fue removido, se realizó un corte a media calzada en el sentido norte–sur, habilitando únicamente paso alternado para los vehículos que circulaban por la zona.

vuelco ruta 9

Noticia en desarrollo...

