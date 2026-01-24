Alerta incendios: intervinieron el Parque Nacional Los Alerces por primera vez en la historia

En medio de la grave emergencia por los incendios forestales en Chubut , la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso este viernes la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces , una medida inédita en la historia del área protegida.

La decisión se tomó mientras continúa el intenso operativo para combatir las llamas que afectan a una de las reservas naturales más importantes del país.

Según informó la APN a través de un comunicado oficial, se resolvió que un Comité de Intervención asuma de manera transitoria la totalidad de las funciones de la intendencia del parque .

“La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, señala el documento.

Evaluación crítica y medidas urgentes

De acuerdo a lo detallado por el organismo nacional, se realizó una evaluación integral de la situación en el Parque Nacional Los Alerces. Como resultado de ese análisis, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional.

El objetivo, indicaron, es garantizar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del parque en un contexto de extrema complejidad.

Investigación judicial en curso

El comunicado oficial también hizo referencia a causas judiciales en trámite, a partir de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal.

Desde la APN señalaron que la intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la correcta ejecución de las políticas institucionales y atender de manera adecuada la situación excepcional que atraviesa el parque.

Un área protegida de valor mundial

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, conserva más de 259.000 hectáreas de la ecorregión de los Bosques Patagónicos, lo que lo convierte en una zona de altísimo valor ambiental.

Desde el inicio de la emergencia ígnea, el parque permanece cerrado al público y se encuentra prohibido el ingreso de personas ajenas al operativo de combate contra el fuego.

Más de 30.000 hectáreas afectadas y un operativo masivo

Los incendios en Chubut ya arrasaron más de 30.000 hectáreas, y en el lugar trabajan de manera coordinada más de 400 brigadistas.

En el Parque Nacional Los Alerces operan actualmente 14 medios aéreos, entre aviones y helicópteros hidrantes, que se suman al despliegue terrestre para intentar contener el avance de las llamas.