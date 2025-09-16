El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se hizo viral en las redes sociales

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes.

Un cruce inesperado entre el entretenimiento digital y el boxeo profesional acaparó la atención de miles durante la noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Mientras la expectativa se centraba en la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford , un suceso protagonizado por MrBeast y Mike Tyson se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales.

Insólito. No le gustó la comida del avión y se puso a hacer ñoquis: la historia que es viral en redes

Redes sociales. Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

El reconocido creador de contenido estadounidense aceptó el desafío de recibir un golpe de Tyson , registró todo en video y lo difundió entre sus seguidores, provocando una avalancha de reacciones virales .

La situación ocurrió cuando Jimmy Donaldson , más conocido mundialmente como MrBeast , aceptó un reto poco común: recibir un impacto directo en el abdomen por parte de Mike Tyson , una leyenda viva del boxeo.

El youtuber se animó a recibir un golpe del excampeón y desató una ola de reacciones virales en medio de la pelea Canelo vs Crawford.

Los videos, compartidos por el propio MrBeast, capturan al excampeón lanzando el golpe mientras el youtuber muestra expresiones de dolor , en una secuencia que se viralizó de manera casi inmediata en internet.

Mike Tyson le metió un crochet y MrBeast quedó sin aire.

El clip del golpe de Tyson hacia MrBeast se difundió rápidamente en redes sociales, generando reacciones que oscilaron entre la asombro y la incredulidad. Entre los comentarios más repetidos se leía: “Sentirá el dolor durante toda la semana” y “¡Ay, eso fue un golpe al hígado!”, reflejando tanto el efecto físico como el tono humorístico del incidente.

No faltaron quienes cuestionaron la veracidad del suceso, con comentarios tipo: “El golpe más falso de todos los tiempos”, lo que generó un intenso debate sobre si el desafío fue genuino o simplemente una escenificación planeada.

El video viral de Mike Tyson dándole un golpe a MrBeast

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/julianisjulius/status/1967054366508282260&partner=&hide_thread=false El famoso youtuber @MrBeast le pidió a Mike Tyson que le tocase el estómago y lo que ocurrió después no creo que sorprenda a nadie #CaneloCrawford pic.twitter.com/jdTlSTTiJJ — JuliusJulianis (@julianisjulius) September 14, 2025

En paralelo, el enfrentamiento principal de la velada tuvo como protagonistas a Canelo Álvarez y Terence Crawford. La contienda finalizó con la victoria del boxeador estadounidense, quien se mostró dominante durante gran parte del combate.

Tras consagrarse, Crawford compartió su ambición de dejar una marca imborrable en la historia del boxeo: “Quiero ser recordado como el mejor de mi era, y esta victoria me acerca a eso”, afirmó el púgil.