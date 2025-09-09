No le gustó la comida del avión y se puso a hacer ñoquis: la historia que es viral en redes

El video de Katie amasando pasta en un avión generó opiniones divididas sobre creatividad, higiene y seguridad alimentaria.

Una pasajera estadounidense , conocida en TikTok como @buonapastaclub y llamada Katie, vivió una experiencia de vuelo poco convencional : decidió preparar ñoquis frescos desde su asiento en un avión . Insatisfecha con la comida ofrecida a bordo, llevó sus propios ingredientes y se dedicó a amasar pasta.

Streaming. Éxito de Netflix: un piloto aterriza el avión en una isla peligrosa y debe cuidar a sus pasajeros

Redes sociales. Fue acusada en un avión de robar un cargador y la pelea se hizo viral

La joven generó sorpresa entre la tripulación y los demás pasajeros . El momento, registrado en video , desató un amplio debate en redes sociales sobre creatividad, higiene y las reglas que deben respetarse dentro de la cabina .

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales entre millones de usuarios, Katie, oriunda de San Diego , combina harina, huevos y papas en un recipiente poco profundo que llevó consigo al avión. La pasajera, apasionada por la pasta y crítica de la comida ofrecida en los vuelos, registró cada paso del proceso: amasó la masa, la cortó y formó pequeños gnocchi , usando incluso un utensilio de madera para darles su forma característica.

No le gustó la comida del avión y decidió amasar sus propios ñoquis.

“Punto de vista: odias la comida de avión, así que la preparas tú misma” , escribió en la publicación que desató la polémica, según reportó Daily Mail .

Las opiniones en redes sociales surgieron casi de inmediato. Mientras algunos internautas elogiaron la creatividad y la habilidad culinaria de Katie, otros manifestaron preocupación por la higiene y el posible malestar de los pasajeros cercanos. Entre los comentarios más resaltantes, uno señalaba: “No entiendo cómo la gente no se da cuenta de que el avión es el lugar menos higiénico”.

Con un tono sarcástico, otro usuario comentó: “También podrías llevarte un sándwich”, y un tercero expresó su desagrado: “Perdería la cabeza si me tocara sentarme al lado de esta persona”. Además, aparecieron interrogantes sobre la seguridad, como el de quien preguntó: “¿Cómo lograste pasar una bolsa Ziploc con harina por el control de seguridad?”.

Preocupaciones por higiene, seguridad y salud de los pasajeros

La salud se convirtió en un eje central de los comentarios, especialmente en lo que respecta a las personas con celiaquía. Un internauta señaló: “No es una buena idea. Si hay celíacos en las filas cercanas, no estarán contentos con la harina volando”.

La atención se enfocó en el riesgo real de manipular ingredientes como la harina en un espacio cerrado y compartido, donde la contaminación cruzada puede afectar seriamente a quienes sufren intolerancias alimentarias.

No le gustaba la comida del avión así que amasó ñoquis en pleno vuelo.

Por su parte, Daily Mail recordó que los asistentes de vuelo han alertado en múltiples ocasiones que superficies como las mesas plegables, los bolsillos de los asientos y los reposabrazos suelen contener bacterias fecales y esporas de hongos, convirtiendo la cabina en un lugar poco seguro para preparar alimentos frescos.

El clip publicado por Katie también despertó polémica, ya que no se ve en ningún momento cómo se cocinan los gnocchis que acaba de formar.

La grabación se limita a mostrar el amasado, corte y modelado de la pasta, dejando de lado cualquier indicio sobre la cocción o el consumo dentro del avión. Esta omisión generó interrogantes y críticas entre los internautas, quienes cuestionaron si realmente sería posible terminar el plato durante el vuelo.

La mujer realizó la mezcla de harina, huevos y papas en la cabina y generó repudio en las redes sociales.

Antecedentes de polémicas culinarias a bordo de aviones

Este episodio no es aislado en cuanto a controversias relacionadas con la preparación de alimentos en cabina. En diciembre de 2023, otro creador estadounidense, conocido como Barfly, provocó indignación al enseñar en TikTok cómo cocinaba camarones con puré de papas en el baño de un avión de Delta, utilizando dos baterías de seis voltios para llevar a cabo su experimento.

El video compartido por Katie generó debate, principalmente porque no se muestra en ningún momento la cocción de los gnocchis recién preparados.

Pasajero prepara camarones en el lavabo de un avión.

Solo se observa cómo amasaba, cortaba y daba forma a la pasta, sin dar pistas sobre cómo la cocinaría o la consumiría durante el vuelo. Esta falta de información despertó dudas y críticas entre los usuarios, quienes se preguntaron si realmente era factible completar el plato mientras estaba a bordo.

No se trata de un caso aislado en el terreno de la preparación de comidas en aviones. En diciembre de 2023, otro creador estadounidense llamado Barfly generó polémica al mostrar en TikTok cómo cocinaba camarones con puré de papas en el lavabo de un avión de Delta, utilizando dos baterías de seis voltios para alimentar su improvisado experimento.