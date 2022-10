Viral: estaba en un avión y recibió un mensaje de su jefe que lo puso en aprietos

A su vez, el clip contenía un ingrediente que fue la frutilla del postre: de fondo contenía el tema “Ex-Factor” de Lauryn Hill, justo en la parte donde dice: “¿Cómo puedo explicarme?”.

Hasta ahora, el video ha acumulado poco más de cuatro millones de reproducciones. Más allá de tener una duración de tan solo siete segundos, bastaron para que los usuarios de esta red social reaccionaran enseguida.

La mayoría se lo tomó con mucha gracia, pero otros se sintieron confiados para dar a conoce sus propias experiencias con el trabajo en línea, con lo cual dejaron en evidencia que el tiktoker no es la única persona que hace esa táctica cuando quiere trabajar desde otra parte del mundo.

“Esto me sucedió de camino a Hawái, así que no respondí y resultó que me iban a despedir en dos semanas”, “Es como si pudieran oler cuando no estás en el cargo”, “Este seré yo el próximo martes, deséenme suerte”, comentaron algunos usuarios.

La solución, según los usuarios

La comunidad virtual también ofreció algunos consejos sobre lo que se podía hacer para impedir reuniones improvisadas:

“Siempre tómense días personales o por enfermedad en los días de vuelo”, “Dile que el Internet se cayó y que estás yendo a una nueva ubicación”, aconsejó una persona. “Di que no tienes servicio de internet o escasez de electricidad”, añadió alguien más. Y quizá este fue la sugerencia más graciosa: “Pon un filtro de fondo”.