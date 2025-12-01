lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 11:23
Atención.

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por calor extremo en algunas zonas de la provincia de Jujuy. Mirá el pronóstico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Calor extremo - Imagen ilustrativa

Calor extremo - Imagen ilustrativa

Atención.

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este martes
Corte de agua - Imagen alusiva
Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Qué zonas de Jujuy serán afectadas por las temperaturas extremas por calor

Teniendo en cuenta la advertencia naranja que compartió el SMN, para este lunes se prevé que en El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara, se registren temperaturas extremas por calor.

Esto representaría un efecto moderado a alto en la salud, considerándose, que las máximas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Una mujer se protege con su sombrero durante la ola de calor en Madrid.
Calor intenso

Calor intenso

Cómo va a estar el clima en San Salvador de Jujuy este 1 de diciembre

Siguiendo con el pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para San Salvador de Jujuy una máxima aproximada de 28°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana, mientras que por la tarde-noche podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad.

Se renovó el alerta amarilla por tormentas para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir este lunes 1 de diciembre alerta amarilla por tormentas para la zona montañosa de Jujuy, que abarca los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. El aviso se actualizó a primera hora del día y advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desarrollarse a lo largo de la jornada.

La alerta se sostiene especialmente para el sector montañoso, donde el organismo resalta la necesidad de mantenerse informado y seguir la evolución de las condiciones.

tiempo lluvias tormentas.jpg

