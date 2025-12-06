El Gobierno prepara una reforma electoral para 2026: PASO, BUP y financiamiento político

La Casa Rosada avanza en una reforma electoral que planea presentar en 2026 y que incluirá cambios profundos en el sistema de votación argentino. El proyecto contempla la eliminación formal de las PASO, ajustes en la Boleta Única de Papel y modificaciones en el financiamiento y la organización de los partidos políticos, en una estrategia que el Gobierno comenzó a delinear tras el inicio de las sesiones ordinarias.

El Gobierno trabaja en un paquete de iniciativas que busca redefinir distintos aspectos del sistema electoral. Entre los puntos centrales, el Ejecutivo propone derogar el Título II de la Ley 26.571 para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de revisar la normativa que regula la personalidad jurídica y composición interna de los partidos políticos.

Otra línea de trabajo apunta a introducir cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), incorporando un casillero que permita votar listas completas. Desde el Ejecutivo sostienen que la modificación apunta a evitar confusiones registradas en las últimas elecciones legislativas, especialmente en categorías de voto múltiple. También se analiza transformar el sistema de elección de parlamentarios del Mercosur hacia un mecanismo indirecto, en el que la distribución de bancas dependa de la composición del Congreso.

Reforma Electoral y financiamiento Dentro del paquete de reformas, uno de los ejes más sensibles es el financiamiento político. El Gobierno quiere derogar los límites de aportes privados tanto por agrupación como por persona e impulsar un nuevo esquema basado en un módulo electoral fijado cada año en la Ley de Presupuesto. Esto modificaría los topes actuales de gastos de campaña y los criterios de asignación pública.

Cambios en reglas y organismos La mesa política también evalúa eliminar la obligación de destinar el 35% de la inversión digital a medios periodísticos nacionales y revisar el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulsa un encuentro con referentes provinciales de La Libertad Avanza para promover la implementación de la BUP a nivel federal.

