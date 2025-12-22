Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto y prometió "déficit cero"

Javier Milei

El presidente Javier Milei aseguró que el Presupuesto 2026 “está construido sobre la base del déficit cero”, y además, prometió “acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”.

Cabe recordar que con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Presupuesto 2026, pero rechazó el capítulo que deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.

Qué dijo Javier Milei sobre el Presupuesto y el déficit cero Pese a las modificaciones del documento original, el Jefe de Estado se mostró firme frente al nuevo panorama y aseguró que, si el Senado aprueba la Ley, él no la vetará. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante”, dijo, y agregó: “Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

En diálogo con Luis Majul en el canal de cable La Nación + (LN+), Milei contó que en aquel primer debate en diputados “hubo 14 contiendas”, que incluyeron “lograr el quórum”, también “que la iniciativa se vote por capítulos” y que “se aprobaran 11 capítulos de los 12 propuestos”. “Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”, afirmó.

El presidente Javier Milei, ante su primera emisión de deuda en moneda extranjera. Javier Milei Luego de la maratónica sesión en la cámara baja, el Gobierno prevé que el debate en el Senado sea durante el período de sesiones extraordinarias, que vence el 30 de diciembre. El objetivo es aprobar el Presupuesto antes de fin de año para evitar que tenga que volver a la Cámara Baja. Según la agenda legislativa, el Presupuesto 2026 se debatiría el viernes 26, junto a la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca modificar el Régimen Penal Tributario y la declaración del Impuesto a las Ganancias.

