sábado 11 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de abril de 2026 - 09:48
Jujuy.

Robaron un auto en el barrio Malvinas y piden ayuda para encontrarlo

Este viernes por la noche en las 820 Viviendas del barrio Malvinas robaron un auto frente a una vivienda. Los dueños solicitan colaboración de la comunidad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Robaronun auto en el barrio Malvinas&nbsp;

Robaron un auto en el barrio Malvinas 

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. Un automóvil fue robado durante la noche del viernes 10 de abril en la calle Marinaro Zarzozo, sobre la peatonal 39, en el sector de las 820 Viviendas.

Lee además
barrio malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Según informaron los propietarios, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando delincuentes sustrajeron un Renault Clio que se encontraba estacionado en la zona.

Robaron un auto en el barrio Malvinas
Robaron un auto en el barrio Malvinas

Robaron un auto en el barrio Malvinas

Tras lo sucedido, la denuncia fue radicada en la Seccional 32 de Malvinas, que ya se encuentra trabajando en el caso para dar con el vehículo y los responsables del robo.

Los damnificados, quienes tienen una sandwichería en esa misma peatonal, solicitaron la colaboración de los vecinos y de toda la comunidad para poder recuperar el auto. En ese sentido, recordaron que años atrás ya habían sido víctimas de un violento robo a punta de cuchillo en la misma zona.

Donde comunicarse

Ante cualquier información que pueda servir para recuperar el vehículo y que pueda ser útil para conocer el lugar donde está, pidieron comunicarse al número 3885140040.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Tres robos en menos de un mes en una biblioteca de Alto Comedero: evalúan mudarse por inseguridad

Violento hecho de inseguridad en Palpalá: encapuchados golpearon y robaron a una mujer y se dieron a la fuga

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado: dos heridos

Lo que se lee ahora
Quién era el hombre que falleció en el siniestro vial en Ruta 66
Tragedia.

Quién era el hombre que falleció en el siniestro vial en Ruta 66

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Mapa geográfico de los casos - Imagen alusiva
Salud.

Alerta por aumento de casos de coqueluche: el mapa de contagios y la situación en Jujuy

El precio de entrenar en Jujuy. video
Jujuy.

El boom de los gimnasios en Jujuy: cuánto cuesta la cuota y porqué creció la demanda

Colectivo detenido en Perico.
País.

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en riesgo

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia
País.

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

David Arias asumió como nuevo presidente del ISJ
Salud.

David Arias asumió como nuevo presidente del ISJ

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel