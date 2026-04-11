Robaron un auto en el barrio Malvinas y piden ayuda para encontrarlo

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy . Un automóvil fue robado durante la noche del viernes 10 de abril en la calle Marinaro Zarzozo, sobre la peatonal 39, en el sector de las 820 Viviendas .

Accidente. Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Según informaron los propietarios, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando delincuentes sustrajeron un Renault Clio que se encontraba estacionado en la zona.

Tras lo sucedido, la denuncia fue radicada en la Seccional 32 de Malvinas, que ya se encuentra trabajando en el caso para dar con el vehículo y los responsables del robo.

Los damnificados, quienes tienen una sandwichería en esa misma peatonal, solicitaron la colaboración de los vecinos y de toda la comunidad para poder recuperar el auto. En ese sentido, recordaron que años atrás ya habían sido víctimas de un violento robo a punta de cuchillo en la misma zona.

Donde comunicarse

Ante cualquier información que pueda servir para recuperar el vehículo y que pueda ser útil para conocer el lugar donde está, pidieron comunicarse al número 3885140040.