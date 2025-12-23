Le negaron la prisión domiciliaria a Julio De Vido y seguirá en Ezeiza

Julio De Vido continuará en la prisión de Ezeiza.

El juez Ricardo Basílico, del Tribunal Oral Federal N° 4, resolvió este martes 23 de diciembre que Julio De Vido continúa su condena de cuatro años por la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza.

La decisión se basó en un informe del Cuerpo Médico Forense, que confirme que su estado de salud, incluyendo patologías cardíacas y diabetes, puede tratarse intramuros con atención adecuada. La defensa, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, alegó riesgos humanitarios por su edad y enfermedades crónicas, pero los jueces Fernando Canero y Néstor Costabel respaldaron la negativa.

Según los letrados, la permanencia de su asistido en el hospital penitenciario generaba un peligro real y actual para su vida y salud, lo que, a su entender, configuraba un trato inhumano o degradante.

El exfuncionario se presentó en Comodoro Py el pasado jueves por la mañana, donde fue detenido y trasladado. Apenas instantes después debió participar de la segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos, en la cual también está acusado.

Condena por la tragedia de Once De Vido cumple prisión por su rol en el descarrilamiento de 2012 que dejó 51 muertos, absuelto de estrago culposo pero responsable de defraudación al no fiscalizar recursos ferroviarios. La Corte Suprema ratificó la sentencia en 2024, fijándola en cuatro años e inhabilitación perpetua, y ordenó su traslado a Ezeiza en noviembre de 2025. Pretendía cumplir la pena en su casa de Zárate, pero la Justicia descartó esa opción. Imagen de la tragedia de Once. Medidas ordenadas para su salud El fallo exige a las autoridades penitenciarias controles médicos integrales en clínica, cardiología y laboratorio, dieta hiposódica para diabetes y patología cardíaca, medicación puntual y derivación a centros de mayor complejidad si es necesario. Esto asegura su integridad psicofísica sin salir del penal. La resolución marca un cierre definitivo en la causa "Once II" contra exfuncionarios kirchneristas.

