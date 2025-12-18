jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 12:44
Judiciales.

Juicio por los cuadernos: acusan a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de cobrar 175 coimas

Avanzan las audiencias en el juicio por los cuadernos de las coimas, donde se investiga a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las otras 164 coimas que le leerán a Cristina en el juicio.

Las otras 164 coimas que le leerán a Cristina en el juicio.

Se acerca el tramo final de la extensa lectura de las acusaciones en el juicio por los cuadernos de las coimas. En la duodécima audiencia, y tras haber expuesto más de 1300 imputaciones contra los 86 acusados —lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra—, el Tribunal Oral Federal N.º 7 retomará la acusación vinculada al caso de cartelización de la obra pública, investigación que surgió a partir del análisis de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?
José Luis Espert.
Justicia.

Congelan los bienes de José Luis Espert por una causa por lavado de dinero

Acusan a CFK, De Vido y López de cobrar 175 coimas

La imputación cierra la lectura del pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de obra pública. La misma imputación alcanza a Ernesto Clarens, como parte de la asociación ilícita comandada desde el Poder Ejecutivo.

Roggio deberá responder, según la fiscalía, por cuatro sobornos. Ángelo Calcaterra, por otros once.

Embed - Cuadernos de la Corrupción, en vivo: audiencia del juicio oral y público

Poco después de las 11:20, el Tribunal dictó un cuarto intermedio para continuar con la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en este punto.

En tanto, Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos S.A., acusado de pagar una coima, sufrió una baja de presión en el interim de la audiencia. Así, fue eximido de participar, pero su defensa permaneció en cámara.

juicio causa cuadernos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Congelan los bienes de José Luis Espert por una causa por lavado de dinero

"Dólares colchón": qué plantea el proyecto aprobado en Diputados

Causa AMIA: cuatro iraníes declararon como testigos y brindaron datos sobre la planificación del atentado

"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

Lo que se lee ahora
Votación del presupuesto 2026 en Diputados.
Legislativas.

El oficialismo logró media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados, pero sufrió un revés en un capítulo clave

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Nicolás Clady recibiendo su Cóndor de Oro.
¡Felicidades!

Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel