Juicio por los cuadernos: acusan a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de cobrar 175 coimas

Las otras 164 coimas que le leerán a Cristina en el juicio.

Se acerca el tramo final de la extensa lectura de las acusaciones en el juicio por los cuadernos de las coimas. En la duodécima audiencia, y tras haber expuesto más de 1300 imputaciones contra los 86 acusados —lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra—, el Tribunal Oral Federal N.º 7 retomará la acusación vinculada al caso de cartelización de la obra pública, investigación que surgió a partir del análisis de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Acusan a CFK, De Vido y López de cobrar 175 coimas La imputación cierra la lectura del pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de obra pública. La misma imputación alcanza a Ernesto Clarens, como parte de la asociación ilícita comandada desde el Poder Ejecutivo.

Roggio deberá responder, según la fiscalía, por cuatro sobornos. Ángelo Calcaterra, por otros once.

Embed - Cuadernos de la Corrupción, en vivo: audiencia del juicio oral y público Poco después de las 11:20, el Tribunal dictó un cuarto intermedio para continuar con la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en este punto.

En tanto, Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos S.A., acusado de pagar una coima, sufrió una baja de presión en el interim de la audiencia. Así, fue eximido de participar, pero su defensa permaneció en cámara. juicio causa cuadernos

