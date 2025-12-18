El desempleo llegó a 6,6% en el tercer trimestre, según el INDEC

La tasa de desempleo en la Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, una baja de 0,3 puntos frente al 6,9% del mismo período del año pasado, según el informe de Mercado de Trabajo (EPH) difundido por el INDEC.

El informe conocido este jueves, mostró un avance en los principales indicadores: la tasa de empleo llegó a 45,4% y la tasa de actividad a 48,6% . En la comparación interanual, el empleo subió 0,4 puntos y la actividad 0,3 puntos.

En términos absolutos, la población económicamente activa fue de 14,564 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados , con 13,606 millones ocupadas y 958.000 desocupadas. En la lámina de resumen, el organismo también menciona una proyección de población total país de 47,5 millones para 2025.

El relevamiento también marcó una mejora frente al trimestre anterior: el INDEC indicó que la caída de la desocupación fue “estadísticamente significativa” , al bajar de 7,6% a 6,6% entre el segundo y el tercer trimestre de 2025.

Presión sobre el mercado laboral

El informe advierte que persisten distintos grados de presión sobre el mercado de trabajo. La presión total (desocupados, subocupados y ocupados que buscan o podrían buscar otro empleo) se ubicó en 28,7%, por debajo del trimestre previo y también del mismo trimestre de 2024. La subocupación fue de 10,9% (1,581 millones) y los ocupados demandantes de empleo representaron 16,1% de la PEA.

En materia de calidad del empleo, el INDEC informó una tasa de informalidad de 43,3% de la población ocupada (5,891 millones). Dentro de los asalariados, 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio y, entre quienes están en esa situación, la mayoría no realiza aportes previsionales propios.

Los números del desempleo en Argentina

El “mapa” mostró fuertes diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires la desocupación fue 6,8%, con 3,9% en CABA y 7,6% en los partidos del GBA. La Pampeana registró 7,5%, con valores altos en Gran Rosario (8,9%) y Gran La Plata (8,1%); en el NEA se destacó Gran Resistencia (9,7%). En el NOA, el promedio fue 4,7% y en Jujuy-Palpalá se ubicó en 2,7%; mientras que en Patagonia, aunque el promedio fue 5,0%, Río Gallegos trepó a 10,8%.

Por tamaño de aglomerado, la desocupación fue mayor en los centros urbanos más grandes: 6,9% en aglomerados de 500.000 y más habitantes, contra 5,2% en los de menor tamaño. El informe deja así un doble mensaje: mejora el indicador general, pero el mercado laboral sigue mostrando tensiones e inequidades entre regiones y tipos de empleo.