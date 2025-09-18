El desempleo fue del 7,6% en el segundo trimestre y afectó a 1,7 millones de personas

El Indec difundió el dato de desempleo del segundo trimestre.

La tasa de desempleo en Argentina se ubicó en 7,6% durante el segundo trimestre de 2025, según el informe divulgado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con base en estos datos, se estima que 1,7 millones de personas se encontraron sin trabajo en ese lapso.

El reporte del INDEC analiza la situación laboral en 31 aglomerados urbanos del país. Para calcular esta cifra, se consideran tanto la población total estimada como el porcentaje de desocupados dentro de la población económicamente activa.

El Indec difundió el dato de desempleo del segundo trimestre. La desocupación registró una leve reducción de 0,3 puntos respecto al primer trimestre, que había cerrado en 7,9%, aunque se mantuvo prácticamente estable frente al mismo período del año anterior.

El INDEC también detalló que la tasa de actividad, que refleja la proporción de la población económicamente activa (PEA) sobre el total, llegó al 48,1%, mientras que la tasa de empleo, que indica el porcentaje de personas con trabajo en relación con la población total, se situó en 44,5%.

En cuanto a la tasa de desocupación, definida como el porcentaje de individuos sin empleo que buscan trabajo activamente dentro de la PEA, se mantuvo en 7,6%. La cifra de desempleo en el segundo trimestre de 2025. Quiénes son las personas más afectadas por el desempleo, según el INDEC Entre las personas de 14 años o más , la tasa de desocupación alcanzó 8,5% en mujeres y 6,8% en varones .

, la alcanzó y . Por su parte, las zonas con mayor nivel de desempleo fueron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, registrando 8,7% y 7,4%, respectivamente. En contraste, las regiones con menor desocupación fueron la Patagonia y el Noroeste, con 4,7%. Desempleo en Argentina (Foto ilustrativa) Desempleo en Argentina (Foto ilustrativa) Entre quienes se encuentran desempleados , el 71,3% posee educación secundaria completa , mientras que el 28,7% cuenta con estudios superiores o universitarios , ya sea completos o inconclusos.

, el posee , mientras que cuenta con estudios , ya sea completos o inconclusos. Respecto al tiempo dedicado a la búsqueda laboral, el 71,4% lleva intentando conseguir empleo durante menos de un mes hasta un año, en tanto que el 28,2% permanece buscando trabajo por más de 12 meses.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







