INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 6,4% en junio frente al mismo mes del año pasado, pero marca una baja de -0,7% frente a mayo, según los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el primer semestre la actividad económica creció 6,2% en comparación al período enero-junio de 2024.

El informe detalla que, de los sectores relevados, doce mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Intermediación financiera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Mientras tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, siendo las mayores bajas Pesca, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8% ia) e Intermediación financiera (28,7% ia).

INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa) INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa) Pesca (-74,6%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%), le restan 0,20 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. Los sectores que crecieron en junio Intermediación financiera: 28,7%;

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 11,5%;

Explotación de minas y canteras: 11%;

Construcción: 9,9%;

Impuestos netos de subsidios: 8,7%;

Electricidad, gas y agua: 8,6%;

Industria manufacturera: 7,8%;

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5,5%;

Hoteles y restaurantes: 4,3%;

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 3,6%;

Servicios sociales y de salud: 1,3%

Transporte y comunicaciones: 1,2%

Enseñanza: 1,1% Los que cayeron en junio según INDEC Pesca: -74,6%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,7%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social y afiliación obligatoria: -0,7%.

