El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 6,4% en junio frente al mismo mes del año pasado, pero marca una baja de -0,7% frente a mayo, según los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el primer semestre la actividad económica creció 6,2% en comparación al período enero-junio de 2024.
El informe detalla que, de los sectores relevados, doce mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Intermediación financiera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Mientras tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, siendo las mayores bajas Pesca, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.
La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8% ia) e Intermediación financiera (28,7% ia).
INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)
INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)
Pesca (-74,6%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%), le restan 0,20 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.
Los sectores que crecieron en junio
- Intermediación financiera: 28,7%;
- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 11,5%;
- Explotación de minas y canteras: 11%;
- Construcción: 9,9%;
- Impuestos netos de subsidios: 8,7%;
- Electricidad, gas y agua: 8,6%;
- Industria manufacturera: 7,8%;
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5,5%;
- Hoteles y restaurantes: 4,3%;
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 3,6%;
- Servicios sociales y de salud: 1,3%
- Transporte y comunicaciones: 1,2%
- Enseñanza: 1,1%
Los que cayeron en junio según INDEC
- Pesca: -74,6%
- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,7%
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social y afiliación obligatoria: -0,7%.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.