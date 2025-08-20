miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 20:01
Reporte.

INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio

El Estimador Mensual de la Actividad Económica que elabora el INDEC, detalla que la actividad económica creció en junio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)

INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 6,4% en junio frente al mismo mes del año pasado, pero marca una baja de -0,7% frente a mayo, según los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el primer semestre la actividad económica creció 6,2% en comparación al período enero-junio de 2024.

El informe detalla que, de los sectores relevados, doce mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Intermediación financiera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Mientras tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, siendo las mayores bajas Pesca, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8% ia) e Intermediación financiera (28,7% ia).

INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)
INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)

INDEC informó que la actividad económica creció 6,4% en junio (Foto ilustrativa)

Pesca (-74,6%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%), le restan 0,20 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Los sectores que crecieron en junio

  • Intermediación financiera: 28,7%;
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 11,5%;
  • Explotación de minas y canteras: 11%;
  • Construcción: 9,9%;
  • Impuestos netos de subsidios: 8,7%;
  • Electricidad, gas y agua: 8,6%;
  • Industria manufacturera: 7,8%;
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5,5%;
  • Hoteles y restaurantes: 4,3%;
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 3,6%;
  • Servicios sociales y de salud: 1,3%
  • Transporte y comunicaciones: 1,2%
  • Enseñanza: 1,1%

Los que cayeron en junio según INDEC

  • Pesca: -74,6%
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,7%
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social y afiliación obligatoria: -0,7%.

