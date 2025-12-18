El tratamiento del proyecto de la Reforma Laboral se postergó y recién será en febrero

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , confirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral será tratado recién el 10 de febrero en el Senado.

Legislativas. El oficialismo logró media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados, pero sufrió un revés en un capítulo clave

El anuncio se realizó durante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda , donde la legisladora explicó que el oficialismo necesita más tiempo para negociar con los bloques opositores y trabajar sobre los puntos más controvertidos del texto.

La decisión implica que el llamado a sesiones extraordinarias quedará virtualmente postergado por casi dos meses , en un intento por asegurar consensos antes del debate definitivo.

Presupuesto 2026 (1)

Si bien la reforma laboral se pospone, Bullrich confirmó que este jueves avanzará el dictamen del Presupuesto 2026 junto con la ley de inocencia fiscal.

Ambas iniciativas se votarían el viernes 26 de diciembre, para cerrar el período extraordinario convocado por el Poder Ejecutivo hasta el martes 30.

El oficialismo busca garantizar la aprobación del presupuesto tras el revés sufrido en Diputados, donde la oposición logró dar de baja un capítulo clave que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas normas habían sido ratificadas previamente por el Congreso, pese al rechazo de la Casa Rosada.

image

Tensión política y negociaciones abiertas

El pedido de Bullrich refleja la necesidad del Gobierno de reordenar la estrategia legislativa luego del golpe político en Diputados.

Con la reforma laboral, el oficialismo enfrenta un escenario complejo: sectores de la oposición piden revisar artículos vinculados a indemnizaciones, fondos de asistencia y condiciones de contratación.

Mientras tanto, el Ejecutivo buscará aprovechar el tiempo hasta febrero para lograr acuerdos que permitan aprobar una reforma que considera central para su programa económico.