EN VIVO: minuto a minuto de la movilización contra la reforma laboral

El movimiento obrero organizado se moviliza este jueves 18 de diciembre, desde las 15, a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de la reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
“Tenemos que volver a emocionar con la bandera de la justicia social”
El Secretario General de la CGT, Jorge Sola, cerró el acto y dijo que se profundizará el plan de lucha y pidió “volver a emocionar” para construir una alternativa política. “Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, le debe generar una actividad productiva que le genere más y mejor empleo. Este tejido social de la argentina”, comenzó.