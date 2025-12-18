jueves 18 de diciembre de 2025
EN VIVO: minuto a minuto de la movilización contra la reforma laboral

Las centrales sindicales, gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de la reforma laboral. Seguí el minuto a minuto EN VIVO.

EN VIVO

La marcha, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), hará una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.

Embed - Marcha de la CGT contra la Reforma Laboral

“Tenemos que volver a emocionar con la bandera de la justicia social”

El Secretario General de la CGT, Jorge Sola, cerró el acto y dijo que se profundizará el plan de lucha y pidió “volver a emocionar” para construir una alternativa política. “Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, le debe generar una actividad productiva que le genere más y mejor empleo. Este tejido social de la argentina”, comenzó.

Octavio Argüello anticipó un paro nacional

El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”, y agregó que “Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, señaló

“Nosotros pusimos el capital de esta patria. Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus ‘amigotes’. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que, si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

Mensajes en la marcha

"Rechazamos la reforma laboral regresiva y precarizadora, que constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores. Concibe el trabajo como un costo y no como un derecho de la Constitución Nacional", expresaron en el acto.

Los manifestantes se concentran en la plaza antes del acto central

A las 15 comenzará la lectura del documento de la CGT y el acto central. En ese marco, las columnas de los principales gremios y espacios empiezan a concentrar en la Plaza de Mayo.

Empresarios y gremios expusieron en el Senado por la reforma laboral

Referentes de la UIA y la Mesa de Enlace destacaron la eventual baja en la litigiosidad e indemnizaciones. La CGT apuntó a la inconstitucionalidad y apeló a la “responsabilidad de los senadores”. Las CTA criticaron al Gobierno por la pérdida de empleo y los salarios.

La CGT pidió “garantías” para la movilización

Un día antes de la protesta contra la reforma laboral, la central obrera dijo que los trabajadores marcharán “de manera pacífica, organizada y responsable”. Qué hay detrás de este pronunciamiento.

