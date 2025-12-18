EN VIVO: minuto a minuto de la movilización contra la reforma laboral

Live Blog Post

Octavio Argüello anticipó un paro nacional

El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”, y agregó que “Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, señaló

“Nosotros pusimos el capital de esta patria. Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus ‘amigotes’. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que, si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".