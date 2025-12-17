miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 15:48
Política.

Reforma laboral: aseguran que la ley se va a aplicar para las nuevas contrataciones

El Secretario de Trabajo de la Nación confirmó que los cambios en la reforma laboral será "para los nuevos empleos".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
julio cordero

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó claro este miércoles que la iniciativa sobre la Reforma Laboral “va a aplicar para los nuevos empleos" y que las relaciones “anteriores tienen los derechos consagrados”.

Las declaraciones del funcionario se dieron durante el inicio formal de la discusión de la ley en la Cámara alta, en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda. Ambas serán presididas por La Libertad Avanza, por Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente.

senado comisiones

Qué dijo el Secretario de Trabajo de la Nación

En este sentido, Julio Cordero reiteró en diversos momentos que muchas personas hoy prefieren ser “autónomas” y que, para la relación de dependencia, se trata de devolver el “poder de organización” y “control” al empleador. “Si una relación llegara a ser riesgosa, en vez de estar fomentando, estamos perjudicando”, resaltó.

Cordero no olvidó remarcar que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una orden explícita para que “se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores”. Hacia allí direccionó sus principales críticas el kirchnerismo que, más temprano, intentó sin éxito y a los gritos frenar la integración de las comisiones. Promete ir a la justicia, aunque el pleno es soberano y si quedara alguna duda por lo sucedido, en el recinto se podrá revalidar con votos. Sobran ejemplos recientes y del pasado.

