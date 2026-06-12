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12 de junio de 2026 - 23:55
Jujuy.

Tiara Pilar Castillo representará al Bachillerato N° 6 en la FNE 2026

El Bachillerato N° 6 ya tiene a sus nuevos nombres para transitar el camino hacia la edición 75 de la FNE, Tiara Pilar Castillo fue elegida representante del colegio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tiara Pilar Castillo representará al Bachillerato N° 6 en la FNE 2026

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El Bachillerato N° 6 vivió su elección estudiantil y coronó a Tiara Pilar Castillo como su nueva representante para la FNE 2026. La comunidad educativa acompañó una jornada marcada por los nervios, las hinchadas, los aplausos y la emoción de las familias que fueron parte de una noche muy esperada.

La elección se suma al calendario de instituciones que ya comenzaron a elegir a sus representantes en el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que este año tendrá un valor especial para toda la provincia.

Una noche con espíritu estudiantil

Como ocurre en cada elección, la gala fue mucho más que una coronación. Fue el resultado del trabajo de estudiantes, docentes, familias y compañeros que acompañaron a cada candidata y candidato durante todo el proceso.

Entre fotos, abrazos y festejos, el Bachillerato N° 6 comenzó a escribir una nueva página dentro de la FNE. Tiara Pilar Castillo será la encargada de representar a la institución en las próximas instancias, llevando el entusiasmo de sus compañeros y el orgullo de toda la comunidad educativa.

Los nombres de la noche

Representante: Tiara Pilar Castillo

1° Princesa: Jazmín Cayo

2° Princesa: Alin Pedraza

Miss Simpatía: Melani Orquera

Miss Elegancia: Xiomara Luz Llanes

Paje 10: Facundo Torino

Paje 9: Santiago Joaquín Jesús del Valle

Paje 8: Augusto Taboada.

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