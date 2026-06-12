Tiara Pilar Castillo representará al Bachillerato N° 6 en la FNE 2026

Tiara Pilar Castillo fue elegida representante 2026 del Bachillerato N° 6, en una noche cargada de emoción estudiantil y celebración rumbo a una edición muy especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El Bachillerato N° 6 vivió su elección estudiantil y coronó a Tiara Pilar Castillo como su nueva representante para la FNE 2026. La comunidad educativa acompañó una jornada marcada por los nervios, las hinchadas, los aplausos y la emoción de las familias que fueron parte de una noche muy esperada.

La elección se suma al calendario de instituciones que ya comenzaron a elegir a sus representantes en el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que este año tendrá un valor especial para toda la provincia.

Una noche con espíritu estudiantil Como ocurre en cada elección, la gala fue mucho más que una coronación. Fue el resultado del trabajo de estudiantes, docentes, familias y compañeros que acompañaron a cada candidata y candidato durante todo el proceso.

Entre fotos, abrazos y festejos, el Bachillerato N° 6 comenzó a escribir una nueva página dentro de la FNE. Tiara Pilar Castillo será la encargada de representar a la institución en las próximas instancias, llevando el entusiasmo de sus compañeros y el orgullo de toda la comunidad educativa. Los nombres de la noche Representante: Tiara Pilar Castillo 1° Princesa: Jazmín Cayo 2° Princesa: Alin Pedraza Miss Simpatía: Melani Orquera Miss Elegancia: Xiomara Luz Llanes Paje 10: Facundo Torino Paje 9: Santiago Joaquín Jesús del Valle Paje 8: Augusto Taboada.

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