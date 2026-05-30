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30 de mayo de 2026 - 15:36
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Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido épico y avanzó a octavos de final

El tenista argentino derrotó al español Martín Landaluce en una batalla de más de cinco horas y media y sigue soñando en París.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El bonaerense se impuso por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) tras más de cinco horas y media de juego en una de las batallas más extensas y emocionantes de la presente edición del torneo. Ahora enfrentará a Matteo Berrettini por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Un partido dramático que se definió en el límite

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Juan Manuel Cer&uacute;ndolo gan&oacute; un partido &eacute;pico y avanz&oacute; a octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido épico y avanzó a octavos de final

Cerúndolo arrancó mejor y se quedó con el primer set por 6-4, pero Landaluce reaccionó rápidamente y emparejó el encuentro tras imponerse en un ajustado tie-break.

A partir de allí, el duelo se convirtió en una verdadera batalla física y mental. El argentino volvió a adelantarse en el marcador al ganar otro tie-break en el tercer parcial, aunque el español respondió nuevamente en el cuarto para forzar una definición dramática.

El quinto set mantuvo la tensión hasta el último punto. Finalmente, Cerúndolo mostró carácter y resistencia para cerrar el encuentro en un desempate inolvidable y sellar su clasificación.

El único Cerúndolo que sigue en carrera en París

La alegría de Juan Manuel llegó horas después de una jornada amarga para la familia Cerúndolo. Más temprano, su hermano Francisco quedó eliminado tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda, quien consiguió la mejor victoria de su carrera profesional.

De esta manera, Juanma se transformó en el único representante de la familia que continúa en competencia y ratificó el gran momento que atraviesa en el circuito.

Tras dar el golpe en rondas anteriores y eliminar a rivales de mayor ranking, el argentino tendrá ahora un nuevo desafío de alto voltaje cuando se enfrente al italiano Matteo Berrettini por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros.

Con confianza, resistencia y un tenis cada vez más sólido, Cerúndolo sigue soñando en grande sobre el polvo de ladrillo parisino.

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