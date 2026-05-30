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30 de mayo de 2026 - 10:00
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PSG vs Arsenal hoy: hora, formaciones y dónde ver en vivo la final de la Champions League

El Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado en Budapest por la gran final de la UEFA Champions League 2026. Los franceses buscan defender la corona europea, mientras que los ingleses intentarán conquistar por primera vez la Orejona y cerrar una temporada histórica.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El conjunto dirigido por Luis Enrique llega como vigente campeón de Europa y con la misión de revalidar el título conseguido la temporada pasada, cuando goleó 5-0 al Inter en una final que quedó en la historia por ser la de mayor diferencia de goles en la competencia.

En su recorrido hacia esta definición, el PSG eliminó a Mónaco en los playoffs, luego aplastó a Chelsea en octavos de final, dejó en el camino a Liverpool en cuartos y superó a Bayern Múnich en una vibrante semifinal.

La principal incógnita para el entrenador español pasa por la presencia de Achraf Hakimi. El lateral marroquí se recupera de una lesión que lo marginó de la revancha ante Bayern y será evaluado hasta último momento.

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Del otro lado estará un Arsenal que atraviesa una de las mejores temporadas de su historia reciente. Los dirigidos por Mikel Arteta rompieron una sequía de 22 años sin títulos de Premier League y ahora buscan completar una campaña inolvidable con la conquista de Europa.

Los Gunners fueron el mejor equipo de la fase de liga, donde lograron puntaje perfecto con ocho triunfos en ocho partidos. Esa actuación les permitió acceder directamente a los octavos de final y definir todas las series como locales.

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En la fase eliminatoria dejaron atrás a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid para alcanzar una final que tiene un sabor especial. Arsenal nunca ganó la Champions League y solo disputó una definición, en la temporada 2005/06, cuando cayó 2-1 frente a Barcelona.

La institución londinense cuenta con dos títulos europeos en su historia: la Copa de Ferias de 1970 y la Recopa de Europa de 1994, aunque nunca logró conquistar el máximo trofeo continental.

Probables formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

PSG vs Arsenal: hora, TV y dónde ver en vivo

  • Partido: PSG vs Arsenal
  • Competencia: Final de la UEFA Champions League 2026
  • Hora: 13:00 (Argentina)
  • Estadio: Puskás Arena, Budapest, Hungría
  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)
  • VAR: Bastian Dankert (Alemania)
  • TV: ESPN y Fox Sports Espn (frecuencia 20 de Canal 4) y en HD frecuencia 25.4

Con dos estilos bien definidos y objetivos diferentes, PSG y Arsenal protagonizarán una final que puede marcar una época. Los franceses quieren consolidarse entre los grandes de Europa con un nuevo título, mientras que los ingleses buscarán escribir la página más gloriosa de su historia continental.

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