Una fuerte tormenta de granizo sorprendió a Abra Pampa

Una impresionante tormenta de granizo afectó a la ciudad de Abra Pampa durante la madrugada del lunes , en medio de un escenario climático marcado por bajas temperaturas y precipitaciones constantes. El fenómeno se registró mientras gran parte de la localidad descansaba y se sumó a una seguidilla de más de diez días con lluvias en la provincia de Jujuy.

Al momento del episodio, la temperatura alcanzó los 7 grados, con una sensación térmica cercana a los 5, valores habituales para esta zona de la Puna jujeña. El frío intenso, combinado con lluvia y granizo, configuró una madrugada particularmente adversa.

La tormenta ocurrió en una época del año caracterizada por la presencia de lluvias frecuentes en la región, incluso en zonas de altura donde las temperaturas se mantienen bajas durante gran parte del día.

El evento se desató en horas de la madrugada, cuando la lluvia comenzó a intensificarse y dio paso a la caída de granizo . Las piedras de hielo impactaron con fuerza sobre techos, calles y patios, generando un escenario inusual.

Durante varios minutos, el granizo se acumuló en distintos sectores de la ciudad, dejando una postal marcada por el blanco del hielo sobre el suelo oscuro. La combinación de viento, lluvia y frío acentuó la sensación térmica.

Abra Pampa suele registrar temperaturas bajas de manera habitual, aunque la aparición de granizo durante la madrugada potenció el impacto del fenómeno climático.

Granizo en Abra Pampa

Cómo se forma el granizo

El granizo se genera dentro de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos. En su interior, fuertes corrientes de aire elevan gotas de agua hacia capas más frías de la atmósfera.

Al alcanzar esas alturas, el agua se congela y forma pequeños núcleos de hielo. Estas partículas circulan varias veces dentro de la nube, donde suman capas de hielo y aumentan su tamaño.

Cuando el peso del granizo supera la fuerza de las corrientes ascendentes, las piedras caen a la superficie, generalmente acompañadas por lluvias intensas y un marcado descenso de temperatura.

Las características geográficas y climáticas de la Puna favorecen la aparición de granizo durante la temporada de lluvias. La altitud, el aire frío y la inestabilidad atmosférica generan condiciones propicias para tormentas intensas.

Estos eventos suelen presentarse de manera repentina y pueden repetirse a lo largo del verano, con variaciones en duración e intensidad.