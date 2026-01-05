lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 07:57
Tiempo.

Una fuerte tormenta de granizo sorprendió a Abra Pampa

Una intensa tormenta de granizo golpeó Abra Pampa durante la madrugada del lunes 5 de enero. El pronóstico a futuro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Granizo (Imagen ilustrativa).

Granizo (Imagen ilustrativa).

Lee además
pesebres en jujuy: una tradicion que construye identidad y se hereda de generacion en generacion video
Fiestas navideñas.

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación
licencia de conducir: precio y requisitos en jujuy video
Gestiones.

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

Al momento del episodio, la temperatura alcanzó los 7 grados, con una sensación térmica cercana a los 5, valores habituales para esta zona de la Puna jujeña. El frío intenso, combinado con lluvia y granizo, configuró una madrugada particularmente adversa.

La tormenta ocurrió en una época del año caracterizada por la presencia de lluvias frecuentes en la región, incluso en zonas de altura donde las temperaturas se mantienen bajas durante gran parte del día.

Granizo en plena madrugada y sorpresa entre los vecinos

El evento se desató en horas de la madrugada, cuando la lluvia comenzó a intensificarse y dio paso a la caída de granizo. Las piedras de hielo impactaron con fuerza sobre techos, calles y patios, generando un escenario inusual.

Durante varios minutos, el granizo se acumuló en distintos sectores de la ciudad, dejando una postal marcada por el blanco del hielo sobre el suelo oscuro. La combinación de viento, lluvia y frío acentuó la sensación térmica.

Abra Pampa suele registrar temperaturas bajas de manera habitual, aunque la aparición de granizo durante la madrugada potenció el impacto del fenómeno climático.

Granizo en Abra Pampa

Cómo se forma el granizo

El granizo se genera dentro de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos. En su interior, fuertes corrientes de aire elevan gotas de agua hacia capas más frías de la atmósfera.

Al alcanzar esas alturas, el agua se congela y forma pequeños núcleos de hielo. Estas partículas circulan varias veces dentro de la nube, donde suman capas de hielo y aumentan su tamaño.

Cuando el peso del granizo supera la fuerza de las corrientes ascendentes, las piedras caen a la superficie, generalmente acompañadas por lluvias intensas y un marcado descenso de temperatura.

Las características geográficas y climáticas de la Puna favorecen la aparición de granizo durante la temporada de lluvias. La altitud, el aire frío y la inestabilidad atmosférica generan condiciones propicias para tormentas intensas.

Estos eventos suelen presentarse de manera repentina y pueden repetirse a lo largo del verano, con variaciones en duración e intensidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Reyes Magos solidarios: una madre y su hija organizan una colecta para llevar regalos a más de 100 chicos

Este lunes le harán la autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Lo que se lee ahora
La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes video
Investigación.

Este lunes le harán la autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York
Mundo.

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel