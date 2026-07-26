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26 de julio de 2026 - 11:59
País.

Nicolás Pino: "Las retenciones deben desaparecer", dijo el presidente de la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural volvió a reclamar la eliminación definitiva de las retenciones y aseguró que el campo puede impulsar más inversión y producción.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Nicolás Pino - Presidente de la Sociedad Rural

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"Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó el dirigente ruralista, quien sostuvo que el sector necesita reglas estables para impulsar nuevas inversiones y aumentar la producción.

Javier Milei presente en la inauguración de la Sociedad Rural

Javier Milei presente en la inauguración de la Sociedad Rural

"Confíen en el campo"

Durante su discurso, Pino aseguró que el agro ha demostrado su capacidad para reinvertir cuando disminuye la carga impositiva y remarcó que el campo es un aliado para el desarrollo económico del país.

"Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie", expresó ante productores y autoridades, en la previa del discurso que brindó el presidente Javier Milei en el tradicional acto de cierre de la muestra rural.

Calificó a las retenciones como un "régimen confiscatorio"

El titular de la SRA volvió a cuestionar el impuesto a las exportaciones, vigente desde 2002, al que definió como un "régimen confiscatorio".

Según indicó, durante más de dos décadas el Estado recaudó alrededor de 215.000 millones de dólares por este concepto. En contraste, sostuvo que la reducción de las retenciones durante la actual gestión permitió que los productores reinvirtieran cerca de 6.000 millones de dólares en mejoras para el sector.

Aseguran que crecieron la producción y el empleo

Pino afirmó que esos recursos fueron destinados a inversiones en genética, pasturas, maquinaria y tecnología, lo que, según señaló, favoreció el crecimiento del empleo rural y de la producción agropecuaria.

Como ejemplo, destacó el incremento en la producción de carnes, huevos y miel, además de una cosecha de maíz un 34% superior, la duplicación de la producción de girasol hasta las 7,5 millones de toneladas y un récord de 30 millones de toneladas de trigo.

Comparación con los países de la región

El presidente de la Sociedad Rural también comparó el desempeño del agro argentino con el de los países vecinos y sostuvo que la diferencia no radica en la capacidad de los productores, sino en la presión impositiva.

En ese sentido, afirmó que la eliminación de las retenciones permitiría acelerar inversiones en maquinaria, sistemas de riego, energías renovables, infraestructura de almacenamiento, avances en genética y procesos de digitalización, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector.

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