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27 de mayo de 2026 - 12:27
Deportes.

Alpine suma un nuevo socio y cambiará su denominación desde la temporada 2027 de Fórmula 1

La escudería se llamará “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. Es un acuerdo inédito en la Fórmula 1: por primera vez una marca de lujo será sponsor principal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alpine anunció un nuevo socio y un cambio en su nombre a partir de la temporada 2027.

Alpine anunció un nuevo socio y un cambio en su nombre a partir de la temporada 2027.

Alpine dio a conocer la incorporación de un nuevo socio estratégico y una modificación relevante en su identidad de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería francesa oficializó un acuerdo con Gucci, que se transformará en el patrocinador principal del equipo.

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En ese marco, el equipo pasará a competir bajo la denominación “Gucci Racing Alpine Formula One Team” desde el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2027, y además incorporará los colores distintivos de la firma italiana en el diseño de sus monoplazas.

El posteo de Gucci en sus redes sociales.

El convenio marca un hecho inédito en la historia de la máxima categoría del automovilismo, dado que será la primera ocasión en la que una firma de alta moda de lujo asuma el rol de patrocinador principal de una escudería de Fórmula 1.

Franco Colapinto participó del histórico anuncio entre Alpine y Gucci

La alianza también dará lugar a “Gucci Racing”, una nueva plataforma de marca y experiencias desarrollada en torno a los principios de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, que fusiona el universo del lujo con el automovilismo deportivo.

Será la primera vez que una marca de lujo sea patrocinador principal de un equipo de Fórmula 1.

En la presentación oficial estuvieron presentes destacadas personalidades de ambas organizaciones, entre ellas Demna, Francesca Bellettini, Philippe Krief, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el piloto argentino Franco Colapinto.

Desde Alpine subrayaron que el acuerdo apunta a ampliar la proyección internacional de la marca y a consolidar su posicionamiento tanto en el ámbito deportivo como fuera de las competencias. Asimismo, destacaron que la iniciativa contemplará experiencias exclusivas, contenidos diferenciados y el desarrollo de futuras líneas de productos asociadas al automovilismo y al segmento del lujo.

Flavio Briatore celebró la alianza con Gucci.

Flavio Briatore celebró la alianza con Gucci: “La moda también puede ganar en la Fórmula 1”

El asesor ejecutivo de la escudería francesa puso en valor el acuerdo histórico entre Alpine y Gucci y manifestó sentirse “enormemente orgulloso” por la incorporación de la firma italiana como patrocinador principal del equipo.

Además, destacó que esta alianza abre nuevas oportunidades a escala global y afirmó que Alpine ya ha demostrado que “la moda también puede triunfar en la Fórmula 1”.

Alpine anunció un nuevo socio y un cambio en su nombre a partir de la temporada 2027.

Briatore también resaltó la evolución deportiva del equipo y expresó su agradecimiento a Luca de Meo y Francesca Bellettini por impulsar y concretar el proyecto.

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