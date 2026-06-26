Tuberculosis en el NOA: Jujuy y Salta, bajo la lupa sanitaria

La tuberculosis mantiene en alerta al sistema sanitario de Jujuy y de todo el Noroeste Argentino , luego de que los datos oficiales ubicaran a la provincia con una tasa de 52,3 notificaciones cada 100.000 habitantes durante 2025. Fue la cuarta más alta del país y quedó solamente detrás de Salta dentro de la región.

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El dato surge del último Boletín Epidemiológico Nacional, que también informó un nuevo incremento de casos en Argentina durante 2026. Hasta la semana epidemiológica 22, correspondiente a los primeros días de junio, fueron notificadas 6.482 personas con tuberculosis.

La cifra representa 133 casos más que en el mismo período de 2025 y confirma que la enfermedad continúa siendo un problema sanitario que requiere detección temprana, acceso al diagnóstico y continuidad de los tratamientos.

Durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en todo el país, equivalentes a una tasa de 37,3 cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la distribución fue desigual entre las provincias. Salta encabezó el listado nacional con 63,8 casos cada 100.000 habitantes, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 58,8; la provincia de Buenos Aires, con 55,1; y Jujuy, con 52,3.

De esta manera, Jujuy se ubicó en el cuarto lugar nacional y presentó una tasa casi 15 puntos superior al promedio argentino.

Dentro del NOA, Salta y Jujuy fueron las jurisdicciones con los indicadores más elevados. El escenario refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de personas que presenten síntomas compatibles.

La síntesis pública del informe nacional no especifica cuántos casos acumuló Jujuy durante las primeras 22 semanas de 2026. Por ese motivo, no es posible establecer todavía, con los datos publicados, si la provincia presenta una suba o una baja puntual respecto del mismo período del año pasado.

Qué ocurre con la tuberculosis en el NOA

A nivel regional, el Noroeste Argentino se mantuvo prácticamente estable en lo que va de 2026, con una variación del 0,3% frente al mismo período de 2025.

La estabilidad general del NOA no significa que la enfermedad tenga un impacto bajo. Salta registra la mayor tasa del país y Jujuy permanece entre las jurisdicciones con una presencia persistente de tuberculosis.

Otras regiones sí presentaron incrementos más marcados durante 2026. La zona Centro sumó 264 casos y registró una suba del 5,6%, mientras que el Nordeste Argentino tuvo 45 casos adicionales, con un crecimiento del 10%.

Cuyo presentó el mayor incremento porcentual entre las regiones, con una variación del 27% y 24 casos más. En cambio, la región Sur notificó 35 casos menos, lo que representó una caída del 22,3%.

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Fortalecieron el diagnóstico en Jujuy

Desde diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 40.500 cartuchos destinados al diagnóstico molecular de la tuberculosis.

Los insumos fueron enviados a Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El diagnóstico molecular permite detectar la presencia de la bacteria en menos tiempo y facilita la identificación de posibles resistencias a los medicamentos. Esto ayuda a iniciar rápidamente el esquema terapéutico adecuado y a reducir las posibilidades de transmisión.

Durante 2026 también fueron distribuidas 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado, conocido como PPD, para apoyar las tareas de diagnóstico y el estudio de las personas que mantuvieron contacto con pacientes.

Además, permanecen en curso 546 tratamientos de segunda línea destinados a personas con tuberculosis resistente a los medicamentos habituales.

Cuáles son los síntomas de la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos.

El Ministerio de Salud de Jujuy recomienda realizar una consulta médica cuando se presentan síntomas como:

Tos con flema durante más de dos semanas.

Fiebre o sensación febril.

Sudoración durante la tarde o la noche.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Cansancio o debilidad persistente.

La bacteria se transmite por el aire cuando una persona enferma que todavía no inició el tratamiento tose, estornuda o habla. El riesgo aumenta cuando existe un contacto cercano, frecuente y prolongado, tanto en el hogar como en espacios laborales.

El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos

Ante síntomas compatibles, las personas pueden acercarse al CAPS, hospital u operativo sanitario más cercano a su domicilio.

En el sistema público de Jujuy, tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos. La enfermedad tiene cura, pero es fundamental respetar el esquema indicado por el equipo médico y no abandonar la medicación antes de tiempo.

La interrupción del tratamiento puede provocar que la bacteria se vuelva resistente y obligar al paciente a recibir esquemas más prolongados y complejos.

La detección temprana no solo mejora la evolución de la persona enferma. También permite estudiar a sus contactos cercanos, interrumpir posibles cadenas de transmisión y reducir la circulación de la bacteria en la comunidad.