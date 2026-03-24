Tuberculosis en Argentina: suben los casos y alertan por el impacto en jóvenes

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis , especialistas alertan por el incremento de casos en Argentina y remarcan la urgencia de sostener políticas públicas para contener una enfermedad que continúa impactando con mayor fuerza en jóvenes y sectores más vulnerables .

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La tuberculosis sigue siendo un reto constante para el sistema sanitario nacional . De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 790/2025 , durante ese año se registraron 16.445 casos en el país, lo que representa una suba del 3,9% en comparación con 2024 y un aumento acumulado del 79,7% desde 2020 .

Este incremento, señalado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria , se vincula a condiciones estructurales y sociales que han reducido la capacidad de respuesta del sistema a nivel nacional.

En 2025, Argentina notificó 16.445 casos de tuberculosis, la cifra más alta de la última década.

La expansión de la tuberculosis en el país responde a diversas causas: el deterioro sostenido de los programas de control, las dificultades para acceder a un diagnóstico oportuno , las interrupciones en los tratamientos y la persistencia de desigualdades sociales que facilitan su propagación, como el hacinamiento y la vulnerabilidad económica .

De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la tasa a nivel país alcanzó los 34,6 casos por cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. A su vez, once distritos —entre ellos Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego— evidencian subas relevantes.

Otro dato que genera preocupación es el crecimiento de casos entre varones jóvenes: el rango de 15 a 44 años reúne el 60,7% de los diagnósticos.

Las provincias con mayor carga de tuberculosis son Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco y Formosa.

Asimismo, las personas menores de 20 años concentran el 16,6% de los casos. El doctor Andrés Burke Viale, neumonólogo y co-coordinador de la sección de Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, remarcó la necesidad urgente de restituir la coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, desarticulada en 2024, con el fin de optimizar la detección y ajustar las estrategias epidemiológicas.

El rol de la vacunación BCG y los desafíos en la cobertura

La vacuna BCG continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir las formas más severas de tuberculosis en la infancia. A nivel nacional, la cobertura en recién nacidos menores de siete días llegó al 83,42% al 7 de enero de 2026, aunque con diferencias según la provincia.

Por su parte, la neumonóloga Sandra J. Inwentarz, co-coordinadora de la sección de Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis, afirmó que el Estado debe asegurar tanto el suministro como la aplicación en tiempo y forma de la BCG, ya que resulta clave para disminuir la mortalidad infantil vinculada a la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar.

La cobertura nacional de la vacuna BCG en recién nacidos fue del 83,42% en 2026.

Obstáculos y oportunidades en el diagnóstico temprano

La tuberculosis es una patología que puede prevenirse y tiene tratamiento, aunque la demora en su detección continúa siendo uno de los mayores obstáculos. Sus manifestaciones iniciales suelen confundirse con otras afecciones respiratorias, lo que posterga la consulta médica y favorece la propagación del contagio.

En este contexto, especialistas remarcan la importancia de ampliar el acceso a métodos de diagnóstico molecular como GeneXpert, una tecnología capaz de confirmar la enfermedad en menos de dos horas, identificar cuadros con baja carga bacteriana y detectar de manera precoz la resistencia a la rifampicina. Sandra J. Inwentarz subraya que garantizar la disponibilidad de estos recursos en todo el país resulta clave para frenar la transmisión.

El diagnóstico temprano es clave, pero los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias.

Garantizar tratamientos y evitar la resistencia

El tratamiento de la tuberculosis resulta efectivo cuando se inicia a tiempo y se cumple de manera adecuada, aunque para ello es clave asegurar tanto el acceso como la continuidad. La entrega sin costo de fármacos de primera línea para los casos sensibles y de segunda línea para las variantes resistentes es fundamental.

Cuando los tratamientos se interrumpen o se siguen de forma irregular, aumenta el riesgo de que surjan cepas resistentes, lo que dificulta el control de la enfermedad a nivel colectivo y expone tanto a los pacientes como al resto de la población.

Actualización de lineamientos y sistemas de información

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer la quinta edición del manual Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina, un recurso fundamental para guiar las prácticas de atención en todo el sistema sanitario.

La interrupción de tratamientos favorece la aparición de cepas resistentes de tuberculosis.

El texto, que se reedita tras 13 años, compila información actualizada y respaldada por evidencia para un abordaje integral de la tuberculosis. Fue desarrollado por especialistas en el manejo clínico y programático de la enfermedad, en un trabajo coordinado a nivel nacional y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud.

La difusión de esta versión actualizada del documento se da en un escenario epidemiológico local que demanda revisar y homogeneizar las estrategias de intervención, en medio de un crecimiento sostenido de la tuberculosis durante los últimos cinco años.

El aumento presenta una fuerte concentración geográfica: la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires reunieron el 66,1% de los casos en 2025, mientras que Salta registró la incidencia más alta, con 60,5 nuevos contagios cada 100.000 habitantes.

En las Américas, en 2024 hubo 350.000 personas enfermas de tuberculosis y 30.000 muertes atribuidas a la enfermedad.

Una nueva actualización de las guías técnicas nacionales para el abordaje de la tuberculosis se encuentra en su fase final de evaluación. El trabajo fue desarrollado por especialistas y referentes académicos del país.

Este material permitirá sumar herramientas diagnósticas más precisas, revisar los criterios de riesgo y difundir recomendaciones sobre el uso de pruebas moleculares, además de incorporar nuevas definiciones vinculadas a las formas resistentes de la enfermedad.

En paralelo, el refuerzo del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, mediante la identificación nominal progresiva de los casos, apunta a elevar la calidad de la información epidemiológica y a optimizar la planificación de las acciones sanitarias. Contar con datos confiables y a tiempo resulta clave para la toma de decisiones en salud pública.

Día Mundial de la Tuberculosis.

Cooperación internacional y el impacto del retiro de la OMS

El tratamiento integral de la tuberculosis no solo depende de políticas públicas sostenidas a nivel nacional, sino también de la coordinación con organismos internacionales y del acceso a redes de cooperación en salud.

En ese marco, el reciente anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre la salida definitiva del país de la Organización Mundial de la Salud despertó inquietud en la comunidad médica.

El especialista Andrés Burke Viale advirtió que abandonar la OMS supone perder acceso a financiamiento, datos epidemiológicos clave y ámbitos de decisión a nivel global, lo que podría debilitar la capacidad de respuesta frente a la tuberculosis y otras problemáticas sanitarias.

La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Su aumento en la Argentina refleja tensiones estructurales en el sistema de salud y exige respuestas.

El Día Mundial de la Tuberculosis: contexto y mensaje global

Cada 24 de marzo se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada destinada a generar conciencia sobre el impacto social, económico y sanitario de esta enfermedad, además de impulsar acciones orientadas a su erradicación.

La elección de la fecha remite al anuncio realizado en 1882 por Robert Koch, quien identificó la bacteria responsable de la tuberculosis, un hallazgo que marcó un antes y un después en su diagnóstico y tratamiento.

En la Región de las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, unas 350.000 personas contrajeron tuberculosis y 30.000 murieron a causa de la enfermedad durante 2024. Del total, el 29% presentaba coinfección con VIH.

En el Día Mundial de la Tuberculosis, los especialistas advierten sobre el preocupante aumento de casos en Argentina.

Si bien los niveles de incidencia y mortalidad muestran cierta estabilidad, continúan los retos asociados a factores sociales estructurales, como la pobreza, la exclusión, la malnutrición y la discriminación.

El lema de 2026 —“Podemos poner fin a la TB: impulsados por la atención primaria de salud, la innovación y comunidades comprometidas”— pone el foco en la necesidad de robustecer el primer nivel de atención, sumar desarrollos innovadores y asegurar la participación activa de la sociedad para avanzar hacia la erradicación de la tuberculosis en la región.

Lejos de ser un problema del pasado, la enfermedad sigue vigente. Su crecimiento en Argentina expone debilidades estructurales del sistema sanitario y demanda respuestas sostenidas, coordinadas y respaldadas por evidencia científica.