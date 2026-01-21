miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 12:37
Deportes.

Definen nuevas reglas para agilizar los partidos de fútbol y evitar "interrupciones"

La IFAB mantendrá los 8 segundos para arqueros, pondrá límites en saques y sustituciones, actualizará el VAR y sigue el debate por la Ley Wenger.

VAR FUTBOL

La International Football Association Board (IFAB) anunció su aprobación a un conjunto de reglas renovadas orientadas a mejorar la fluidez de los encuentros y reducir las interrupciones innecesarias, según informó la organización en un comunicado oficial.

Entre las modificaciones más relevantes se destaca la expansión del uso del árbitro asistente de video (VAR), que ahora podrá intervenir en situaciones vinculadas con segundas tarjetas amarillas y tiros de esquina, siempre que su participación no interrumpa el desarrollo natural del partido.

La IFAB se pronunció sobre los cambios en el reglamento.

En la reciente reunión anual realizada en Londres el 20 de enero, presidida por Noel Mooney, CEO de la Asociación de Fútbol de Gales, la IFAB detalló que el VAR podrá intervenir para revisar tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla, siempre que existan evidencias claras de que la sanción fue incorrecta.

De manera similar, la herramienta podrá aplicarse cuando se penalice al equipo equivocado por una infracción que genere tarjeta amarilla o roja. Además, las decisiones sobre tiros de esquina podrán ser rectificadas si fueron otorgadas erróneamente, siempre que la revisión se realice de inmediato. Según la IFAB, estas actualizaciones constituyen “extensiones puntuales” del protocolo VAR vigente.

La regla de los 8 segundos se estableció en marzo del 2025.

Según informó el diario británico The Guardian, la IFAB reafirma que el VAR debe intervenir únicamente en jugadas que tengan un impacto directo en el desarrollo del partido, como goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad. La entidad no respalda una expansión ilimitada del videoarbitraje y considera que las modificaciones recientes son ajustes específicos destinados a reforzar la equidad en el juego sin comprometer su fluidez.

Medidas para reducir las pérdidas de tiempo

Entre las reformas propuestas se mantienen los ocho segundos para que los arqueros liberen el balón con las manos y se establecen diez segundos para que los jugadores salgan del campo tras ser reemplazados. Además, los futbolistas que reciban asistencia médica deberán permanecer fuera del terreno durante un tiempo todavía por determinar.

Asimismo, se definieron nuevas acciones orientadas a minimizar las interrupciones del juego, centradas en aplicar un conteo regresivo en los saques de banda y de arco. La IFAB explicó que estas disposiciones responden a la “retroalimentación positiva a nivel mundial” recibida tras la puesta en práctica de normas diseñadas para impedir que los porteros retengan el balón por tiempo excesivo.

Decidieron continuar con las pruebas del proyecto sobre el fuera de juego que planteó Wenger.

Dentro de este enfoque, también se analizaron medidas específicas destinadas a agilizar las reanudaciones del partido:

  • Conteo regresivo extendido: después de los resultados positivos con los arqueros (8 segundos para liberar el balón), se propuso aplicar una regla equivalente a los saques de banda y saques de arco. Si el jugador tarda más del tiempo estipulado, la posesión podría ser otorgada al equipo rival.
  • Reemplazos más rápidos: se planteó un límite estricto de 10 segundos para que los jugadores sustituidos abandonen el campo, buscando agilizar el desarrollo del encuentro.
  • Atención médica controlada: tomando como referencia experiencias en competiciones internacionales, los futbolistas que reciban asistencia en el terreno deberán salir por un tiempo determinado, aún por definir, con el objetivo de evitar simulaciones y demoras reiteradas.

El objetivo principal es sencillo: incrementar el tiempo efectivo de juego y reducir las pausas innecesarias. Actualmente, los partidos solo alcanzan un promedio de 52 minutos de acción real, y las nuevas medidas buscan mejorar ese indicador.

La Ley Wenger eliminaría el fuera de juego por milímetros.

Una reunión técnica con alcance mundial

La sesión, parte del Annual Business Meeting (ABM), tuvo un enfoque tanto técnico como estratégico y fue encabezada por Noel Mooney, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Gales. Aunque no se realizaron votaciones formales, se establecieron los lineamientos de las propuestas reglamentarias que serán presentadas en la Asamblea General Anual (AGM) del organismo, programada para el 28 de febrero de 2026 en Gales.

En esa instancia se decidirá —ya sea aprobando o rechazando— qué modificaciones podrían implementarse a partir de la temporada 2026/27 y en preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de la AGM, el Annual Business Meeting (ABM) funciona como un espacio de análisis, construcción de consenso y orientación estratégica. En la mesa de discusión estuvieron representadas la FIFA, que tiene el 50 % de los derechos de voto, y las cuatro asociaciones británicas fundadoras del fútbol: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las interrupciones.

El consenso alcanzado fue contundente: se busca incrementar la fluidez del juego, fortalecer la justicia a través de la tecnología y reducir los tiempos muertos, sin comprometer la esencia ni el espíritu del deporte.

El fuera de juego y la cautela con la “Ley Wenger”

En lo que respecta al fuera de juego, la IFAB optó por seguir experimentando con la llamada “Ley Wenger”, una iniciativa promovida por el ex entrenador y actual responsable del desarrollo global del fútbol en la FIFA, Arsène Wenger. Aun así, no se ha alcanzado un consenso amplio para implementar la medida de manera definitiva, mientras el debate sobre su aplicación sigue en crecimiento.

Según esta normativa, un jugador solo se consideraría en fuera de juego si la totalidad de su cuerpo supera al último defensor. Wenger explicó, en declaraciones al The Times, que “primero tenemos que probar la solución radical y ver si necesitamos revertirla”, reconociendo que el criterio tradicional se ha basado en la parte más adelantada del atacante.

La International Football Association Board (IFAB) anunció el respaldo a una serie de nuevas reglas.

A partir de abril, la Premier League de Canadá servirá como uno de los primeros escenarios para probar la Ley Wenger. Según informó The Times, la UEFA y las cuatro asociaciones británicas fundadoras de la IFAB —Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales— han expresado ciertas reservas frente a un cambio que consideran demasiado radical. La principal inquietud gira en torno a su posible efecto sobre la labor defensiva y cómo podría alterar el ritmo natural de los partidos.

La IFAB confirmó que las pruebas del llamado “Daylight Offside” seguirán realizándose en modalidad experimental, descartando, por el momento, su implementación obligatoria a corto plazo.

A pesar de las reservas de algunos, la FIFA muestra un interés marcado por revisar las reglas del fuera de juego. Su presidente, Gianni Infantino, señaló recientemente en Dubái que se están evaluando opciones que podrían modificar el criterio actual para los atacantes: “Es posible que, en el futuro, solo se considere fuera de juego a un jugador que se encuentre totalmente adelantado”.

La IFAB continuará con los 8 segundos para los arqueros y avanza con el protocolo para establecer límites en saques de banda, de meta, sustituciones y reingresos tras atenciones médicas.

Tecnología, FVS y cámaras de arbitraje

Durante el encuentro también se presentaron informes técnicos sobre:

  • Sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT): seguirá operando utilizando tecnología de vanguardia para asegurar precisión en las decisiones.
  • Football Video Support (FVS): un método más sencillo y económico que permite solicitar revisiones en torneos con infraestructura limitada, pensado como herramienta complementaria y laboratorio para entrenar árbitros.
  • Cámaras portátiles para árbitros: se seguirán probando con fines de formación, evaluación y transparencia, sin que su uso tenga efecto directo sobre las decisiones en el partido.
Entre los cambios más destacados figura la ampliación del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR).

Ajustes técnicos y protección arbitral

Entre otras aclaraciones reglamentarias, se ratificó:

  • Penales y contactos involuntarios: se aclaró la interpretación para los casos en que el ejecutor toque sin intención el balón con el pie de apoyo y convierta un gol, con el objetivo de evitar controversias como las que surgieron en torneos recientes, incluyendo el caso emblemático de Julián Álvarez.
  • Comunicación árbitro-jugadores: se reforzó la norma que establece que únicamente el capitán puede dirigirse al árbitro en momentos de tensión, buscando garantizar orden, control y seguridad durante el partido.

Las decisiones definitivas se darán a conocer el 28 de febrero, cuando la IFAB vote formalmente qué modificaciones se incorporarán al reglamento global en la Asamblea General Anual en Gales.

