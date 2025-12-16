martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 11:18
Fútbol.

FIFA entregará los premios The Best: estos son todos los argentinos nominados

Doha albergará la décima entrega de los premios The Best que cada año concede la máxima autoridad del fútbol a nivel global.

Redacción de TodoJujuy
Este martes se vivirá una velada clave para el fútbol internacional.

Este martes se vivirá una velada clave para el fútbol internacional, con el anuncio de los ganadores de los premios The Best FIFA 2025 durante una gala exclusiva que tendrá lugar en Doha, Qatar. La ceremonia podrá seguirse en directo a través de FIFA.com desde las 14:00 (hora argentina) y distinguirá a los protagonistas más destacados de la temporada.

El evento se desarrollará como antesala de la final de la Copa Intercontinental, que enfrentará al París Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, y al Flamengo, flamante ganador de la Copa Libertadores. La gala se llevará a cabo en el Fairmont Katara Hall, uno de los recintos culturales más representativos de la capital qatarí.

La FIFA entrega los premios The Best.

En esta oportunidad, y a diferencia de ediciones anteriores en las que acaparó ternas y galardones, la presencia argentina será reducida, con apenas dos postulaciones. Emiliano “Dibu” Martínez competirá por quedarse nuevamente con el premio al Mejor Arquero, trofeo que ya obtuvo en 2022 y 2024, y que podría sumar por tercera vez a su carrera.

El segundo nombre destacado es el de Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club, nominado al Premio The Best al Hincha de la FIFA. Su candidatura se apoya en una acción que conmovió al mundo del fútbol: recorrió a pie el trayecto desde Argentina hasta Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores que enfrentó a la “Academia” con Flamengo.

Premios The Best 2025.

En esta edición, ningún representante argentino integra las ternas a Mejor Futbolista ni a Mejor Director Técnico, distinciones que en años recientes quedaron en manos de Lionel Messi (2019, 2022 y 2023) y de Lionel Scaloni (2022).

El evento central consistirá en una gala exclusiva que convocará a unas 800 personas, entre dirigentes de la FIFA, integrantes de su Consejo, exfiguras históricas del deporte, autoridades de federaciones de distintos países y referentes influyentes del ámbito futbolístico internacional.

Premios The Best 2025.

Todos los nominados al premio The Best

  • Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
  • Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
  • Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
  • Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
  • Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
  • Pedri (España y Barcelona).
  • Raphinha (Brasil y Barcelona).
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
  • Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Lamine Yamal (España y Barcelona).
El fútbol mundial tendrá una de sus noches más esperadas este martes.

Mejor jugadora

  • Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
  • Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona).
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal).
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
  • Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
  • Patri Guijarro (España y Barcelona).
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
  • Claudia Pina (España y Barcelona).
  • Alexia Putellas (España y Barcelona).
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).
Mejor DT de fútbol masculino

  • Javier Aguirre (México).
  • Mikel Arteta (Arsenal).
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
  • Hansi Flick (Barcelona).
  • Enzo Maresca (Chelsea).
  • Roberto Martínez (Portugal).
  • Arne Slot (Liverpool).

Mejor DT de fútbol femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea).
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).
  • Seb Hines (Orlando Pride).
  • Renee Slegers (Arsenal).
  • Sarina Wiegman (Inglaterra).
Luis Enrique.

Mejor arquero

  • Alisson Becker (Brasil y Liverpool).
  • Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).
  • Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City).
  • Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).
  • Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
  • David Raya (España y Arsenal).
  • Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán).
  • Wojciech Szczsny (Polonia y Barcelona).
Alisson Becker.

Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).
  • Cata Coll (España y Barcelona).
  • Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).
  • Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).
  • Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG).
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).
  • Zakho fans (IRQ).
Hannah Hampton.

Los argentinos nominados al XI ideal de The Best

Algunos campeones del mundo figuran en el listado para conformar el equipo de la FIFA esta temporada: Lionel Messi (Inter Miami), Emiliano Martínez (Aston Villa), Nicolás Otamendi (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Lautaro Martínez (Inter).

