Jujuy se mete en el phygital fútbol y busca un lugar en los Games of the Future 2026

Jujuy participa por primera vez a nivel nacional en phygital fútbol , una disciplina que une el gaming competitivo con el fútbol 5. Un plantel de ocho jugadores representa a la provincia este fin de semana en Buenos Aires, en un torneo clasificatorio que define al equipo argentino rumbo a los Games of the Future 2026.

El phygital fútbol combina dos mundos que hoy conviven en la vida cotidiana de los jóvenes: los videojuegos y el deporte físico . El partido arranca en una consola, con el videojuego UFL , y continúa en una cancha de fútbol 5. El resultado virtual influye de manera directa en el desarrollo del encuentro real.

Esta modalidad gana terreno en Argentina por su formato corto, intenso y dinámico. Los partidos duran pocos minutos y mantienen la atención constante del público, un rasgo clave en tiempos de consumo digital acelerado. En este contexto, el phygital fútbol aparece como una alternativa moderna dentro del deporte competitivo.

El formato de competencia se divide en dos etapas. Primero, los equipos disputan un partido electrónico de ocho minutos. Dos jugadores participan en el primer tiempo y otros dos en el segundo. Cada gol y cada resultado cuentan para la siguiente fase.

Luego, el cruce se traslada a la cancha de fútbol 5, donde los mismos equipos juegan dos tiempos de cinco minutos. El marcador del videojuego se refleja en el inicio del partido físico, lo que obliga a ajustar estrategias y a mantener la concentración en ambas instancias.

El equipo jujeño y el viaje al clasificatorio

El plantel jujeño viaja este viernes a Buenos Aires para disputar el clasificatorio nacional el día sábado. La delegación cuenta con ocho jugadores que entrenan de manera constante y que representan a la provincia en un torneo dominado, en su mayoría, por equipos porteños.

El objetivo central pasa por lograr la clasificación al certamen internacional que reúne a los mejores exponentes del phygital a nivel mundial. Para Jujuy, la participación marca un paso importante en la inserción de nuevas disciplinas deportivas.

Entrenamiento físico y mental: una preparación doble

La preparación de los jugadores combina trabajo físico tradicional con entrenamiento electrónico. En el plano físico, las rutinas siguen parámetros similares a los de cualquier futbolista amateur, con ejercicios de resistencia, velocidad y coordinación.

En el aspecto digital, los jugadores entrenan con partidos internos, prácticas en consola y competencias entre compañeros. Muchos también suman horas de juego de manera individual, con foco en la toma de decisiones rápidas y el manejo de la presión.

Un deporte pensado para nuevas audiencias

El phygital fútbol apunta a un público joven que consume contenidos cortos y dinámicos. Los partidos breves y la mezcla entre pantalla y cancha generan un formato atractivo tanto para quienes juegan como para quienes miran.

Streamers reconocidos y figuras del fútbol impulsan esta disciplina en redes y plataformas digitales. Ese respaldo potencia la visibilidad del deporte y acelera su crecimiento en distintos puntos del país, incluido el norte argentino.

Jujuy y el desafío de competir a nivel nacional

La presencia jujeña en este torneo marca un antecedente dentro del desarrollo de los deportes emergentes en la provincia. La participación no solo refleja el interés de los jugadores, sino también la posibilidad de abrir espacios para nuevas formas de competencia deportiva.

El clasificatorio nacional reúne a equipos con experiencia en gaming y fútbol, lo que eleva el nivel de exigencia y posiciona a Jujuy frente a un desafío de alto rendimiento.