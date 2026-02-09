Emoción: un músico argentino interpretó el Himno Nacional con su acordeón en las Islas Malvinas

Un acto discreto , sin estridencias y cargado de sentido alcanzó para generar una fuerte conmoción en las redes . El músico de Bahía Blanca Alejandro Pereyra difundió un registro audiovisual que se propagó con rapidez: en las imágenes aparece ejecutando una interpretación instrumental del Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas.

Emoción. Una jujeña en las Malvinas: empezó en un crucero y terminó frente a las tumbas de soldados argentinos

Política internacional. Javier Milei ratificó que la soberanía de las Islas Malvinas "no está en discusión"

Se trata de un territorio atravesado por la historia , la memoria colectiva y profundas emociones para la sociedad argentina. El registro se llevó a cabo en un entorno abierto , sin artificios ni gestos grandilocuentes , con una sobriedad que numerosos usuarios calificaron como profundamente emotiva .

Apenas el bandoneón marcando la melodía, el aire de las islas y la figura del intérprete fueron suficientes para convertir ese momento en una imagen de alto impacto . La ejecución, austera y respetuosa , provocó una respuesta inmediata , con muestras de acompañamiento y reconocimiento que llegaron desde distintos rincones de la Argentina y también del exterior .

Sobre su experiencia de tocar en Malvinas dijo: "Fue un sueño… un sueño un poco triste".

Alejandro Pereyra está transitando esta etapa del viaje acompañado por su pareja y colega en lo artístico , la cantante bahiense Fiorella Guidi . Juntos llevan adelante un recorrido íntimo y creativo que en los últimos días los condujo hasta la Antártida y que hoy los encuentra en las Islas Malvinas , escenario elegido para dejar plasmado ese instante cargado de significado .

En una charla con Brújula 24, el músico detalló que la elección de interpretar el Himno en ese lugar estuvo lejos de ser una ocurrencia espontánea o tomada a la ligera.

El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió su performance en Instagram @alejandropereyra_.

“Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión”, expresó.

La carga simbólica de tocar el Himno en las Islas

El bandoneonista reconoció que pisar ese suelo genera sensaciones imposibles de poner en palabras. “Más allá de que no estuviéramos mostrando ninguna simbología, el hecho de simplemente estar ahí es como estar caminando dentro de un cuadro, súper especial”, relató, dando cuenta de la combinación de emoción intensa, respeto y cierta incomodidad que atravesó la experiencia.

Un gesto cargado de historia.

Para Pereyra y Guidi, arribar a las Islas significó concretar un anhelo que nunca imaginaron posible, aunque cargado de sentimientos encontrados. “Nosotros como artistas nunca hubiéramos pensado poder visitar las Islas, así que eso realmente fue un sueño… un sueño un poco triste”, admitió. “Llegás con toda la ilusión de conocer ese lugar, de pisar ese suelo y ver la historia, pero la verdad es que no te encontrás un buen recibimiento”.

En ese sentido, Pereyra subrayó un impacto que lo atravesó de lleno: la falta absoluta de referencias argentinas en el entorno. “Podés andar, podés charlar con la gente, pero no hay una pizca de argentinidad ahí y eso duele. Así que intentamos llevarla nosotros”, explicó, al revelar la motivación emocional que dio origen al gesto.

Una trayectoria que respalda el gesto

La publicación despertó una respuesta afectuosa y masiva. Los mensajes se multiplicaron desde distintos rincones del planeta y, en gran medida, resaltaron la profundidad del gesto, reafirmando a las Islas Malvinas como un componente esencial de la identidad nacional. Para numerosos usuarios, la ejecución funcionó como una evocación sentida y respetuosa, una expresión artística capaz de entrelazar música, memoria colectiva y la idea de soberanía.

Alejandro Pereyra, lejos de ser una figura ocasional, cuenta con una formación sólida y un recorrido destacado. Bandoneonista, compositor y arreglador, y uno de los exponentes jóvenes del instrumento, acumula más de una década de trabajo en el tango y la música popular argentina.

Editó varios álbumes, llevó su arte a escenarios internacionales y en 2023 se consagró con el primer puesto en el certamen internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival, en Estados Unidos, un logro que terminó de impulsar su reconocimiento a nivel mundial.

La relación que mantiene con el bandoneón, según él mismo describe, roza lo personal. “Me gusta tocarlo porque parece que respira”, confesó. Si bien el instrumento suele identificarse casi de manera automática con el tango, Pereyra se encargó de romper ese molde y demostrar su versatilidad, llevándolo a distintos estilos musicales. De hecho, en sus primeros pasos artísticos llegó a sumarlo a una banda de cumbia, explorando sonoridades poco habituales.

Embed - El Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas

Un recorrido musical que trasciende géneros y fronteras

En la actualidad, comparte proyecto con Fiorella Guidi en un dúo de perfil regional que forma parte de una compañía de cruceros de origen neerlandés, donde cumplen el rol de representantes musicales de Sudamérica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guidi - Pereyra Dúo (@guidipereyra.duo)

“Dentro de este crucero somos el dúo regional, tocamos música argentina principalmente”, detalló. El recorrido también les permitió dar a conocer su más reciente trabajo discográfico, bautizado Era Hora. La ejecución del Himno en las Islas Malvinas se inscribe, de este modo, dentro del conjunto de vivencias creativas que Pereyra viene difundiendo a lo largo de su viaje, donde se entrelazan pertenencia, geografía y sentimiento.

Se trata de una acción artística que, a través del sonido, reactiva recuerdos compartidos y deja en claro que existen emblemas que no necesitan estar expuestos físicamente para permanecer intactos en la conciencia y el corazón de quienes los sienten propios.