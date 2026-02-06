Una argentina ganó Pasapalabra en España y rompió todos los récords

Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra y se llevó el mayor pozo de toda la historia del ciclo.

Rosa Rodríguez, una mujer de 32 años de Quilmes , Buenos Aires , que creció en Galicia , hizo historia en la edición española de Pasapalabra al consagrarse como la mayor ganadora del programa. Tras completar correctamente El rosco , se llevó un premio récord de 2,7 millones de euros , el monto más alto entregado por el ciclo desde su creación.

Con solo tres segundos en el reloj y 24 respuestas correctas acumuladas, la participante enfrentó la última consigna formulada por el conductor, Roberto Leal : “Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968 , fue elegido jugador más valioso de la NFL , por la agencia AP ”.

La palabra que pronunció fue “Morrall” y, con esa respuesta, la participante argentina selló su consagración y pasó a integrar el selecto grupo de millonarios .

De acuerdo con lo publicado por colegas de Clarín , la concursante sostuvo un extenso mano a mano durante 307 emisiones consecutivas frente a Manu Pascual , oriundo de Madrid .

Tras meses de competencia ininterrumpida y con una audiencia de millones de personas, logró imponerse en un enfrentamiento que convirtió al programa en uno de los más sintonizados de la televisión española.

Quién es Rosa Rodríguez, la ganadora de Pasapalabra

Rosa Rodríguez vino al mundo el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Años más tarde, en 2001, su familia resolvió regresar a España y fijó residencia en la ciudad de A Coruña, en la comunidad de Galicia.

En su recorrido personal aparece un dato clave: su padre es de origen gallego y había emigrado a la Argentina cuando aún era pequeño, de acuerdo con la información publicada por el medio mencionado.

Rosa debutó como participante de Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival directo, Manu Pascual, de 29 años, quien había ingresado al programa el 16 de mayo.

Gracias a su consagración, la docente universitaria especializada en la enseñanza del español como lengua extranjera logró batir la marca histórica de Rafa Castaño, ganador en 2023 de un premio acumulado de 2.272.000 euros.