martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 10:09
Estados Unidos.

Donald Trump cuestionó a Bad Bunny tras el show del Super Bowl y desató la polémica

El presidente de EE.UU atacó con dureza la actuación del artista, y sostuvo que el espectáculo fue una ofensa a los valores y la “grandeza” del país.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump criticó el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl: Una falta de respeto para el país.

Donald Trump criticó el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl: "Una falta de respeto para el país".

El mandatario estadounidense Donald Trump manifestó un fuerte malestar y lanzó duras objeciones contra la presentación de Bad Bunny en el show del entretiempo del Super Bowl LX. A su entender, se trató de una actuación ofensiva y de bajísimo nivel, a la que definió como una de las peores que se recuerden.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump fue aún más categórico: “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, afirmó.

Donald Trump criticó el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl.

El jefe de Estado sostuvo que el show resultó “una cachetada” y lo consideró una ofensa directa a la “grandeza de EEUU”, al entender que se aparta por completo de los valores de calidad, talento y creatividad que, según él, deberían primar.

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”, escribió el dirigente norteamericano en su descargo.

Cabe recordar que días antes Trump ya había adelantado que no concurriría a la 60ª edición del Super Bowl, lanzando duras críticas contra los artistas convocados. “Soy anti-ellos”, afirmó sobre los músicos. “Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”.

Días atrás, Trump había dicho que no asistiría a la 60ª edición de la Super Bowl.

Bad Bunny fue el artista elegido para liderar el show del entretiempo de esta edición, una designación que provocó fuertes reacciones en el entorno de Trump, desde donde deslizaron que agentes del ICE estarían presentes en lo que calificaron como un evento “vergonzoso”. En tanto, la banda Green Day tuvo a su cargo la actuación durante el acto inaugural.

Bad Bunny marcó un hito en el Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño protagonizó un momento histórico al quedar al frente del espectáculo central del Super Bowl LX 2026, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Frente a un estadio colmado, con más de 70 mil asistentes, y una audiencia global de millones de personas, desplegó una presentación de alto impacto, con una puesta en escena contundente, fuerte despliegue visual y un repaso por los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Bad Bunny hizo historia este domingo tras encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

De esta manera, Bad Bunny pasó a la historia como el primer intérprete latino hombre en liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y también como el primer artista de origen latino en asumir ese rol en solitario, un logro que representa un avance significativo para la música urbana y la identidad latina dentro de uno de los eventos más influyentes del show global.

Vale recordar que en la edición 2020 del Super Bowl, Shakira y Jennifer Lopez compartieron el escenario principal del Halftime Show, ocasión en la que Bad Bunny participó como invitado especial.

Las críticas de Bad Bunny a Donald Trump

Bad Bunny no evitó el tema y se expresó con dureza contra las redadas llevadas adelante por el ICE, impulsadas desde enero por el presidente Donald Trump junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en distintas ciudades del país.

Trump pidió no ver el show de medio tiempo.

En junio, el artista difundió ante sus casi 49 millones de seguidores en Instagram un video que registraba un operativo del ICE en la ciudad puertorriqueña de Carolina. En las imágenes, cuestionó la presencia de los agentes y lanzó un comentario crítico: “Mira, esos cabrones están en esos autos, RAV4... en lugar de dejar a la gente tranquila y trabajando”.

Un mes más tarde, profundizó su postura política con el lanzamiento del videoclip de su tema NUEVAYoL, una producción cargada de simbolismo en la que apuntó contra el imperialismo estadounidense. Allí se ve una bandera de Puerto Rico colgando de la corona de la Estatua de la Libertad y se incluye una narración en off con un tono que remite de forma evidente a la voz de Trump.



Super Bowl 2026: cuál es la millonaria cifra que se lleva el campeón de la NFL

El Super Bowl 2026 dejó cifras impactantes en premios para los equipos protagonistas, Seattle Seahawks y New England Patriots. Más allá de quedarse con el trofeo Vince Lombardi, el conjunto campeón aseguró una retribución económica relevante que se distribuye entre todos sus futbolistas.

La consagración también se traduce en ingresos concretos para el plantel. Cada jugador de los Seattle Seahawks cobrará 178 mil dólares por conquistar el Super Bowl LX, convirtiendo el título en algo más que una hazaña deportiva. Ese monto se suma a los 198 mil dólares obtenidos a lo largo del camino en los playoffs, lo que subraya el peso económico de avanzar y ganar en cada instancia del certamen.

Super Bowl.

El subcampeón, New England Patriots, también obtuvo una compensación importante. Los integrantes del plantel cobrarán 103 mil dólares cada uno por haber llegado y jugado la final, como premio al trabajo realizado a lo largo del año y al nivel mostrado hasta el cierre del torneo. Si bien el título no se dio, el monto funciona como una retribución económica relevante por su campaña en la NFL.

