martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 08:38
Arte.

Bad Bunny encabezó el show del Super Bowl LX y marcó un hito para la música latina

Bad Bunny lideró el show de mediotiempo en el Super Bowl LX, con un espectáculo cargado de identidad latina y figuras invitadas.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

El artista puertorriqueño apareció ante miles de espectadores en el estadio y millones frente a la pantalla con una frase que marcó el tono de toda la puesta en escena: “¡Qué rico es ser latino!”. Desde ese momento, el show avanzó como una celebración de la cultura latinoamericana, con una narrativa visual cuidada y la participación de artistas internacionales.

La presentación fue diseñada como un videoclip en vivo, con escenas en el campo de juego y otras previamente grabadas, que se integraron de forma dinámica a lo largo del espectáculo.

ssstwitter.com_1770633076935

Un inicio con identidad y recorrido cultural

El show comenzó en un sembradío montado sobre el césped del estadio, una imagen que buscó representar raíces y tradiciones. Vestido de blanco y con una pelota de fútbol americano, Bad Bunny interpretó “Tití me preguntó”, uno de sus temas más populares, mientras avanzaba por el escenario.

La puesta incluyó referencias visuales a distintas costumbres de la cultura latina y un despliegue coreográfico que acompañó cada canción. En ese marco, el cantante mantuvo un diálogo directo con el público y reforzó el mensaje de orgullo por sus orígenes.

El espectáculo sostuvo un ritmo constante, con cambios de escenografía y una narrativa que conectó pasado, presente y proyección futura del artista.

Super bowl (1)

Artistas invitados y momentos destacados

A lo largo del show se sumaron figuras reconocidas de la música y el espectáculo. Cardi B y Karol G participaron durante “Yo perreo sola”, mientras que también tuvieron apariciones Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko.

Uno de los momentos más comentados llegó tras una escena de casamiento, cuando irrumpió Lady Gaga para interpretar “Die with a smile”, con una adaptación musical que incorporó matices latinos y generó una fuerte respuesta del público.

En otro tramo del espectáculo, Bad Bunny se habló a sí mismo en una representación de su infancia. “Nunca dejé de creer en mí”, expresó, antes de entregar un Grammy a una versión infantil suya sentada frente a un televisor.

Mensajes y cierre del espectáculo

Ricky Martin tuvo su participación con un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, canción con contenido político, que incluyó la aparición de banderas de Puerto Rico y una ovación generalizada en el estadio.

El cierre del show mantuvo un tono emotivo y colectivo. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, expresó el artista, antes de decir “Dios bendiga a América” y nombrar a los países del continente, en un mensaje de unión y contra la discriminación.

El espectáculo concluyó con “Debí tirar más fotos”, con todos los bailarines en escena y la frase “Seguimo’ aquí” proyectada como mensaje final.

Super bowl (3)

Un regreso al Super Bowl y el impacto global

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, regresó al escenario del Super Bowl tras su participación en 2020 como invitado del show de Shakira y Jennifer Lopez. En esta edición, fue confirmado como figura principal en septiembre de 2025, luego del impacto global del álbum Debí Tirar Más Fotos y la obtención de tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, por un trabajo centrado en Puerto Rico.

El Super Bowl LX también representó un fuerte movimiento económico y logístico para Santa Clara y la región. Ser sede del evento implicó inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en alojamiento, seguridad, producción y servicios, en una ciudad ubicada en el corazón de Silicon Valley.

Super bowl (4)

El mediotiempo y el valor publicitario

El show de medio tiempo del Super Bowl se consolidó como una de las plataformas más codiciadas por artistas a nivel mundial. Desde 2016, el evento contó con presentaciones de Coldplay junto a Beyoncé y Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Timberlake, Maroon 5, Shakira y Jennifer Lopez, además de homenajes al hip hop, Rihanna, Usher y el show conjunto de Kendrick Lamar y SZA en 2025.

En paralelo, las marcas volvieron a ocupar un rol central durante las tandas publicitarias. El presidente del área de publicidad global de NBC Universal, Mark Marshall, informó que el costo de los anuncios durante el partido alcanzó un piso de 10 millones de dólares. El valor promedio de un espacio de 30 segundos rondó los 8 millones de dólares, según datos citados por Bloomberg y ESPN.

