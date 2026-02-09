El secreto de una buena masa de pizza: menos amasado y más paciencia

El secreto para una buena masa de pizza

El Día de la Pizza se celebra este 9 de febrero y vuelve a poner en foco una de las comidas más populares del mundo. En Argentina, y también en Jujuy, la pizza forma parte de reuniones familiares, encuentros entre amigos y salidas cotidianas. La fecha recuerda el valor cultural del plato, reconocido por la UNESCO.

Este método propone menos amasado y más tiempo de reposo. La práctica mejora la textura, realza el sabor y facilita la digestión. Se trata de una receta simple que responde a las cinco preguntas básicas: qué se celebra, cuándo, dónde, cómo se prepara y por qué la pizza mantiene un lugar central en la mesa argentina.

La pastelera Julieta Méndez explicó cuál es el secreto en diálogo con Canal 4. Allí destacó que la calidad de la masa no depende del amasado intenso sino del tiempo de reposo y del manejo correcto de la humedad.

Ingredientes

600 g de harina 000

350 g de agua

10 g de sal

10 g de aceite de oliva (2 cucharaditas)

3 g de levadura o prefermento

Preparación

Colocar todos los ingredientes en un bowl.

Integrar bien, sin amasar , hasta que no queden partes secas.

Pasar la masa a un tupper con tapa.

Guardar en la heladera durante 4 días. Ese descanso es la clave.

El rol del descanso y la autólisis

Durante el reposo ocurre la autólisis, un proceso natural donde la harina y el agua interactúan sin intervención mecánica. La masa se fortalece por sí sola y gana elasticidad.

Este método evita un error frecuente en la cocina hogareña: agregar harina de más al manipular la masa. El exceso endurece la preparación. La recomendación consiste en humedecer las manos con agua y realizar pliegues suaves desde los bordes hacia el centro.

Cocción y preparación final

El horno necesita una temperatura alta y un precalentado previo. La pizza se lleva a cocción con la salsa y el queso colocados desde el inicio. Este paso garantiza una base húmeda y una cobertura bien integrada.

También se pueden preparar prepizzas. Se precocinan con salsa para conservar humedad y luego se congelan. Esta opción resulta práctica para el consumo diario sin resignar calidad.

La pizza como fenómeno cultural

La UNESCO declaró a la pizza Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor social y su transmisión entre generaciones. La distinción reconoce al plato como símbolo de identidad y encuentro.

En la Ciudad de Buenos Aires existen más pizzerías que librerías, un dato que refleja la importancia del producto en la vida urbana. A nivel internacional, Argentina figura entre los países con mayor consumo de pizza por habitante.