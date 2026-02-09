El Día de la Pizza se celebra este 9 de febrero y vuelve a poner en foco una de las comidas más populares del mundo. En Argentina, y también en Jujuy, la pizza forma parte de reuniones familiares, encuentros entre amigos y salidas cotidianas. La fecha recuerda el valor cultural del plato, reconocido por la UNESCO.
Este método propone menos amasado y más tiempo de reposo. La práctica mejora la textura, realza el sabor y facilita la digestión. Se trata de una receta simple que responde a las cinco preguntas básicas: qué se celebra, cuándo, dónde, cómo se prepara y por qué la pizza mantiene un lugar central en la mesa argentina.
Embed - El secreto de una buena masa de pizza: menos amasado y más paciencia por Julieta Mendez
Una receta simple con una clave central
La pastelera Julieta Méndez explicó cuál es el secreto en diálogo con Canal 4. Allí destacó que la calidad de la masa no depende del amasado intenso sino del tiempo de reposo y del manejo correcto de la humedad.
Ingredientes
Preparación
-
Colocar todos los ingredientes en un bowl.
-
Integrar bien, sin amasar, hasta que no queden partes secas.
-
Pasar la masa a un tupper con tapa.
-
Guardar en la heladera durante 4 días. Ese descanso es la clave.
El rol del descanso y la autólisis
Durante el reposo ocurre la autólisis, un proceso natural donde la harina y el agua interactúan sin intervención mecánica. La masa se fortalece por sí sola y gana elasticidad.
Este método evita un error frecuente en la cocina hogareña: agregar harina de más al manipular la masa. El exceso endurece la preparación. La recomendación consiste en humedecer las manos con agua y realizar pliegues suaves desde los bordes hacia el centro.
Cocción y preparación final
El horno necesita una temperatura alta y un precalentado previo. La pizza se lleva a cocción con la salsa y el queso colocados desde el inicio. Este paso garantiza una base húmeda y una cobertura bien integrada.
También se pueden preparar prepizzas. Se precocinan con salsa para conservar humedad y luego se congelan. Esta opción resulta práctica para el consumo diario sin resignar calidad.
La pizza como fenómeno cultural
La UNESCO declaró a la pizza Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor social y su transmisión entre generaciones. La distinción reconoce al plato como símbolo de identidad y encuentro.
En la Ciudad de Buenos Aires existen más pizzerías que librerías, un dato que refleja la importancia del producto en la vida urbana. A nivel internacional, Argentina figura entre los países con mayor consumo de pizza por habitante.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.