domingo 02 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2025 - 08:15
Celebraciones.

¿Por qué se llevan flores el 2 de noviembre a los cementerios y cuáles duran más?

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, las flores se ofrecen como símbolo de memoria y afecto. Conocé su origen y cuáles duran más en el camposanto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

Este tipo de flores suelen ser de las más escogidas en la provincia dada su nobleza a la hora de resistir las inclemencias del tiempo. &nbsp;

Este tipo de flores suelen ser de las más escogidas en la provincia dada su nobleza a la hora de resistir las inclemencias del tiempo.

 

Se llevan flores el 2 de noviembre para honrar y recordar a los difuntos, como un símbolo de amor, respeto y homenaje a su memoria. Históricamente, las flores también tenían un propósito higiénico para disimular olores, pero hoy en día su significado es principalmente simbólico y espiritual, representando la belleza efímera de la vida y la conexión que trasciende la muerte. En muchos lugares, como México, la fecha se celebra de una forma distinta, festiva y colorida; mientras que en Jujuy suele ser un espacio más intimo.

Lee además
cuanto salen las flores para el dia de todos los santos y fieles difuntos video
Sociedad.

Cuánto salen las flores para el Dia de Todos los Santos y Fieles Difuntos
Día de los Fieles Difuntos en Jujuy video
Emoción.

"La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

La costumbre de llevar flores a los cementerios no es nueva. Arqueólogos han encontrado tumbas con restos florales de hace unos 13.000 años, evidenciando que distintos pueblos –de Egipto a la India y también en América prehispánica– ya utilizaban flores como ofrenda. Ese gesto viajó por culturas y religiones hasta convertirse en un lenguaje universal de respeto y memoria.

Flores
La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

La primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años, una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones y que perdura hasta hoy

¿Por qué se lleva flores?

Las flores dicen mucho sin decir, en los ritos sociales, las flores están presentes en nacimientos, bodas y celebraciones; y en la despedida, su fragancia y color simbolizan cariño, gratitud y esperanza. En el día de los Fieles Difuntos, las familias visitan a sus deudos con arreglos que expresan afecto y mantienen vivo el recuerdo.

Además del significado espiritual, las flores cumplen una función práctica: embellecen y “humanizan” los espacios de descanso, aportando vida y serenidad. Por eso se eligen especies resistentes que soporten mejor el sol, el viento o la falta de riego frecuente típica de los cementerios.

A la hora de armar el ramo o la ofrenda, conviene priorizar flores de estación y variedades durables. Un corte fresco en diagonal, retirar hojas que queden bajo el agua y usar recipientes limpios ayuda a prolongar su vida. Si hay jardín o nicho con tierra, optar por plantas de bajo mantenimiento es una buena alternativa.

En Jujuy y en toda la región, la fecha también es ocasión de encuentro familiar. Se limpia la lápida, se reza y se comparten anécdotas del ser querido. El gesto de llevar flores, entonces, conecta memoria, identidad y comunidad en una tradición que se renueva cada año.

siemprevivas - flor
Este tipo de flores suelen ser de las más escogidas en la provincia dada su nobleza a la hora de resistir las inclemencias del tiempo.

Este tipo de flores suelen ser de las más escogidas en la provincia dada su nobleza a la hora de resistir las inclemencias del tiempo.

Las flores que más duran para llevar al cementerio

  • Crisantemos: Clásicos de noviembre, muy resistentes y simbólicos de respeto y eternidad. Excelente rendimiento en florero y maceta.

  • Claveles: Aguantan bien el calor y el transporte; los rojos suelen asociarse a admiración y recuerdo.

  • Rosas: Versátiles y significativas. Las variedades de tallo firme duran más; retirar espinas y hojas inferiores mejora su conservación.

  • Calas (lirios de agua): Elegantes y sobrias; soportan bien el clima templado y mantienen su forma por varios días.

  • Gladiolos: Ideales para arreglos altos; sus varas con múltiples flores ofrecen buena presencia y durabilidad.

  • Siemprevivas (siempreviva/immortelle): Soportan muy bien la falta de agua; perfectas para ofrendas que necesitan durar.

  • Tagetes o clavel moro (cempasúchil): De color intenso y aroma característico; muy usados en honras a los difuntos y resistentes a la intemperie.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuánto salen las flores para el Dia de Todos los Santos y Fieles Difuntos

"La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: emoción y recuerdo en los cementerios

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Corte de agua este domingo en Libertador: horarios y zonas afectadas

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida
País.

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad
Separación.

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?
Comunicado.

El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel