Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta por tormentas que abarca a San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia, por lo que se espera un sábado marcado por lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas Este sábado continuará el tiempo inestable en San Salvador de Jujuy, con precipitaciones previstas desde las primeras horas y condiciones que podrían intensificarse con el paso de la jornada.

Durante la mañana se anticipan lluvias intermitentes, con temperaturas cercanas a los 18 grados y viento leve. Con el correr de las horas, la situación podría volverse más intensa, ya que por la tarde se prevé el desarrollo de tormentas de mayor fuerza, momento en el que la temperatura alcanzaría valores cercanos a los 23 grados.

Hacia la noche, las precipitaciones podrían persistir de forma más dispersa, aunque el ambiente continuará húmedo y con cielo mayormente cubierto.

El SMN mantiene vigente una alerta de nivel amarillo para varias zonas de la provincia, entre ellas San Salvador de Jujuy y localidades cercanas. El aviso indica la posibilidad de tormentas que, en algunos casos, podrían presentarse con granizo, fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en períodos breves. Según las estimaciones, los acumulados de agua podrían ubicarse entre los 30 y 50 milímetros, con registros puntualmente superiores en algunos sectores. Frente a este escenario, se aconseja a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas y tomar las precauciones necesarias ante posibles eventos meteorológicos intensos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







