martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 11:56
Investigación.

Procesaron a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

La Justicia federal procesó a Diego Spagnuolo por corrupción en la ANDIS y dictó un embargo superior a $200 millones.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Diego Spagnuolo

Comodoro Py.


Los delitos investigados en esta causa comenzaron en 2023 y se extendieron hasta la difusión de los audios de Spagnuolo. Foto: Gustavo Gavotti
Coimas en Discapacidad



El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva e incluye los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública nacional y asociación ilícita. Según la resolución judicial, el embargo supera los 200 millones de pesos.

La medida también alcanza al exsubdirector de la ANDIS, Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija Ornella Calvete, y a otros 14 imputados, entre ellos el médico Pablo Atchabahian, quien ocupó cargos en el organismo en 2018.

La Justicia ordenó 25 allanamientos en la causa por presuntas coimas en la ANDIS.
Diego Spagnuolo&nbsp;

Diego Spagnuolo

Un entramado de corrupción dentro y fuera de la ANDIS

En su fallo, Casanello sostuvo que la investigación permitió detectar un esquema de corrupción institucional que se habría instalado en el corazón de la Agencia Nacional de Discapacidad. De acuerdo al magistrado, funcionarios de alto rango y operadores privados habrían actuado de manera coordinada para beneficiar intereses particulares mediante contrataciones irregulares.

“El organismo fue utilizado como una herramienta de enriquecimiento indebido, en detrimento de su función esencial, que es garantizar derechos y protección a las personas con discapacidad”, señaló el juez en la resolución.

El fallo también menciona indicios de prácticas similares en otras áreas vinculadas a la ANDIS, con maniobras que incluirían intermediaciones, privilegios y sobreprecios en compras públicas. En ese contexto, se destaca el rol del empresario Miguel Calvete, a quien se le atribuye haber ejercido influencias sobre distintas empresas interesadas en contratar con el Estado.

El origen de la causa

La investigación se inició tras la difusión, en agosto del año pasado, de una serie de audios que se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo describe presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, incluyendo un sistema de retornos del 8%.

En los audios, el entonces titular de la ANDIS afirmaba sentirse perjudicado por la operatoria y aseguraba contar con mensajes y conversaciones como respaldo. También sostenía que no tenía control directo sobre el circuito de pagos y que las maniobras se realizaban “a sus espaldas”.

Parte del material fue difundido por el programa Data Clave, del streaming Carnaval, donde Spagnuolo llegó a afirmar que el presidente Javier Milei estaba al tanto de la situación. En ese contexto, mencionó además la existencia de distintos mecanismos comerciales vinculados a descuentos y sobreprecios en la provisión de medicamentos a la agencia.

Además de los procesamientos, el juez Casanello ordenó nuevas declaraciones indagatorias y consideró acreditada la existencia de un sistema de retornos por parte de droguerías que proveían medicamentos a la ANDIS, con el objetivo de beneficiar a funcionarios infieles.

Para la Justicia, la maniobra habría generado ganancias millonarias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas, consolidando un esquema que funcionó durante un período prolongado.

Clan Sena.
Chaco.

