Causa ANDIS: Diego Spagnuolo negó haber cobrado coimas

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS ), Diego Spagnuolo , se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para cumplir con la declaración indagatoria ordenada por el juez Sebastián Casanello en la causa por presuntas coimas en el organismo.

El exfuncionario hizo un breve descargo oral para rechazar la acusación , pero se negó a responder preguntas tanto del juez como del fiscal Franco Picardi, según fuentes judiciales. Evitó contestar preguntas de la prensa sobre las sospechas de corrupción que pesan sobre él y sobre el manejo de fondos destinados a prestaciones para personas con discapacidad.

Puertas adentro, el ex titular de la ANDIS insistió en que es inocente y negó haber recibido coimas. Su defensa adelantó que tiene previsto volver a presentarse cuando pueda leer en detalle todo el expediente, que estuvo bajo secreto de sumario hasta la semana pasada. En esa línea, su abogado, Mauricio D’Alessandro, había anticipado que podían presentar un escrito y una pericia preliminar para cuestionar la autenticidad de los audios que dispararon el caso, aunque finalmente esa estrategia se postergó.

La investigación se apoya, entre otros elementos, en esas grabaciones atribuidas a Spagnuolo, donde se describe un presunto sistema de retornos vinculado a la compra de medicamentos de alto costo. A diferencia del rol más secundario que el exfuncionario sugirió en esos audios, el fiscal Picardi lo ubicó en el centro de la maniobra.

Qué investiga la Justicia en la causa ANDIS

De acuerdo con la acusación, existió un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), insumos esenciales para personas en situación de vulnerabilidad y sin otra cobertura médica. Como máxima autoridad de la Agencia, Spagnuolo habría “permitido y consentido” –según el dictamen fiscal– el direccionamiento de contrataciones millonarias hacia cuatro droguerías, a través de compulsas presuntamente ilegales y con sobreprecios.

A cambio, siempre según la hipótesis del Ministerio Público, el ex director de la ANDIS habría recibido sobornos. Spagnuolo y su defensa rechazaron de plano esa versión en declaraciones periodísticas previas a la indagatoria y en el breve descargo ante el juez. La causa incluye además pericias sobre teléfonos, chats y registros de visitas, que los investigadores consideran claves para reconstruir la presunta red de pagos indebidos.

El rol de Calvete, las visitas al country y el dinero sospechoso

Para la fiscalía, el contacto directo con las droguerías no lo manejaba Spagnuolo, sino Miguel Ángel Calvete, señalado como una suerte de “jefe paraestatal” dentro de la ANDIS: un operador sin cargo formal que habría impartido órdenes internas y articulado con los proveedores. Calvete es empresario, preside el Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), fue concejal de Cambiemos en La Matanza y se encuentra detenido en otra causa, donde fue condenado por explotación de la prostitución ajena.

Diego Spagnuolo En los audios que se filtraron, el otrora titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, hablaba del pago de coimas.

Los registros de ingresos al country Altos de Campo Grande, en Pilar, muestran que Calvete visitó al entonces titular de la ANDIS al menos en cinco oportunidades entre junio de 2024 y mayo de 2025. En dos de esas ocasiones llegó acompañado por su pareja, Guadalupe Muñoz, y por Sergio Mastropietro, ambos también imputados. Una de las sospechas que analizan los investigadores es si esas visitas estaban vinculadas a la entrega de dinero, más aún luego de que en el domicilio de Spagnuolo se hallara una máquina de contar billetes, cuya compra la defensa justificó por la inflación y la denominación de los billetes.

En junio de 2025, según surge de mensajes incorporados al expediente, Calvete le habría pedido a su pareja que preparara 5 millones de pesos para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, en aparente referencia a Spagnuolo. Luego, el empresario se habría comunicado con el exfuncionario para coordinar la entrega del dinero en “algún lugar disimulado” o a través de un chofer. Finalmente el viaje lo habría realizado otro funcionario, pero para la fiscalía esa conversación grafica el mecanismo de pagos presuntamente indebidos.

En agosto de 2025, las cámaras de seguridad del domicilio de Calvete registraron una visita de Spagnuolo con una mochila al hombro. En el expediente, esa escena alimenta la sospecha de que podía tratarse de una entrega de fondos, aunque la defensa cuestionó la solidez de esa prueba y remarcó que la Justicia sólo cuenta con capturas de pantalla halladas en el celular del empresario, y no con el video completo. Mientras tanto, la causa avanza con nuevas pericias y testimonios, y el ex titular de la ANDIS quedó a la espera de una próxima presentación en la que promete exponer su versión en detalle.