miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 10:48
Justicia.

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo declara hoy en la Justicia

El ex titular de la ANDIS declara hoy en Comodoro Py en la causa por presuntas coimas. La investigación reúne audios, chats y movimientos de dinero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Miguel Ángel Calvete, empresario, lobista y uno de los principales apuntados por la Justicia, se negó a declarar. (Foto: NA)

Miguel Ángel Calvete, empresario, lobista y uno de los principales apuntados por la Justicia, se negó a declarar. (Foto: NA)

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra este miércoles en una fase decisiva. El exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, está citado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, acusado de liderar un esquema de sobornos y direccionamiento de contratos millonarios con droguerías y empresas proveedoras de insumos médicos.

Lee además
La Justicia ordenó 25 allanamientos en la causa por presuntas coimas en la ANDIS.
Sigue la investigación.

Presuntas coimas en la ANDIS: la Justicia ordenó 25 allanamientos
Protestas en las oficinas del Andis: manifestantes ingresaron al edificio y piden por las autoridades.
País.

Disturbios en las oficinas del ANDIS: aún no se aplica la ley de emergencia en discapacidad

Su presentación se da luego de que Miguel Ángel Calvete, empresario vinculado a varias firmas del sector farmacéutico y uno de los principales señalados en el expediente, se negara a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello. El fiscal Franco Picardi impulsó una ronda de 15 indagatorias que comenzó este martes y que tiene a Spagnuolo en el centro de la escena.

Miguel Ángel Calvete
Miguel Ángel Calvete, empresario, lobista y uno de los principales apuntados por la Justicia, se negó a declarar. (Foto: NA)

Miguel Ángel Calvete, empresario, lobista y uno de los principales apuntados por la Justicia, se negó a declarar. (Foto: NA)

Una red de contratos direccionados y presuntas coimas

Según la hipótesis de la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría montado un entramado que combinaba direccionamiento de contratos y pedidos de retornos a cambio de favorecer a determinadas droguerías en las licitaciones de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. Entre las empresas beneficiadas se mencionan firmas como Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, que habrían concentrado contratos por decenas de miles de millones de pesos en el último año y medio.

El expediente también describe la intervención de operadores externos al organismo que, pese a no ser funcionarios, tenían acceso al sistema de contrataciones de la ANDIS. Parte de la investigación se apoya en audios atribuidos a Spagnuolo, filtrados meses atrás, donde se hablaría de retornos en torno al 8% en compras de medicamentos y se menciona a la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos también quedaron bajo la lupa judicial.

Audios, chats y movimientos de dinero bajo la lupa

Tras la difusión de esas grabaciones, el juez Casanello ordenó allanamientos, el secuestro de teléfonos y computadoras, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los principales imputados y la extracción de datos del celular de Spagnuolo. Los investigadores analizan ahora conversaciones de mensajería, registros de llamadas, fotos y movimientos de dinero que, según la acusación, mostrarían un circuito coordinado entre funcionarios, lobistas y empresarios para manipular las contrataciones públicas.

Además de Spagnuolo y Calvete, aparecen mencionados en la causa el exnúmero dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, otros exfuncionarios del organismo y figuras vinculadas a la droguería Suizo Argentina. La fiscalía pidió la detención de varios de ellos, incluido el exdirector, aunque Casanello decidió por ahora no avanzar con esa medida al considerar que no se configuraba riesgo de fuga, a la espera de lo que surja de las indagatorias de esta semana.

Expectativa política y estrategia de defensa

En paralelo al avance judicial, el caso tiene fuerte impacto político: la oposición reclama explicaciones por el manejo de la Agencia y busca instalar el tema en el Congreso, mientras que el oficialismo denuncia una “operación” en plena tensión económica y social. Spagnuolo, por su parte, llegó a los tribunales con un pedido de detención sobre la mesa y la incógnita sobre la estrategia que adoptará: si responderá preguntas, si presentará un escrito o si optará por guardar silencio, como ya hicieron otros imputados.

Lo que el exfuncionario diga —o deje de decir— será clave para el futuro del expediente. Si decide declarar, deberá explicar el rol de las droguerías, la intervención de operadores externos en el sistema de contrataciones, el origen de los audios que lo comprometen y los movimientos de dinero detectados por la Justicia. Si no lo hace, su silencio se interpretará como parte de una estrategia defensiva en una causa que, según admiten en tribunales, se vuelve cada vez más compleja para él y para el Gobierno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presuntas coimas en la ANDIS: la Justicia ordenó 25 allanamientos

Disturbios en las oficinas del ANDIS: aún no se aplica la ley de emergencia en discapacidad

Escándalo de ANDIS: renunció una funcionaria de Economía vinculada al caso

Caso ANDIS: ¿Quién es Ornella Calvete?

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo negó haber cobrado coimas

Lo que se lee ahora
Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Cuándo empiezan las clases 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel