Causa ANDIS: Diego Spagnuolo declara hoy en la Justicia

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra este miércoles en una fase decisiva. El exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, está citado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, acusado de liderar un esquema de sobornos y direccionamiento de contratos millonarios con droguerías y empresas proveedoras de insumos médicos.

Su presentación se da luego de que Miguel Ángel Calvete, empresario vinculado a varias firmas del sector farmacéutico y uno de los principales señalados en el expediente, se negara a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello. El fiscal Franco Picardi impulsó una ronda de 15 indagatorias que comenzó este martes y que tiene a Spagnuolo en el centro de la escena.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría montado un entramado que combinaba direccionamiento de contratos y pedidos de retornos a cambio de favorecer a determinadas droguerías en las licitaciones de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. Entre las empresas beneficiadas se mencionan firmas como Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, que habrían concentrado contratos por decenas de miles de millones de pesos en el último año y medio.

El expediente también describe la intervención de operadores externos al organismo que, pese a no ser funcionarios, tenían acceso al sistema de contrataciones de la ANDIS. Parte de la investigación se apoya en audios atribuidos a Spagnuolo, filtrados meses atrás, donde se hablaría de retornos en torno al 8% en compras de medicamentos y se menciona a la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos también quedaron bajo la lupa judicial.

Audios, chats y movimientos de dinero bajo la lupa

Tras la difusión de esas grabaciones, el juez Casanello ordenó allanamientos, el secuestro de teléfonos y computadoras, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los principales imputados y la extracción de datos del celular de Spagnuolo. Los investigadores analizan ahora conversaciones de mensajería, registros de llamadas, fotos y movimientos de dinero que, según la acusación, mostrarían un circuito coordinado entre funcionarios, lobistas y empresarios para manipular las contrataciones públicas.

Además de Spagnuolo y Calvete, aparecen mencionados en la causa el exnúmero dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, otros exfuncionarios del organismo y figuras vinculadas a la droguería Suizo Argentina. La fiscalía pidió la detención de varios de ellos, incluido el exdirector, aunque Casanello decidió por ahora no avanzar con esa medida al considerar que no se configuraba riesgo de fuga, a la espera de lo que surja de las indagatorias de esta semana.

Expectativa política y estrategia de defensa

En paralelo al avance judicial, el caso tiene fuerte impacto político: la oposición reclama explicaciones por el manejo de la Agencia y busca instalar el tema en el Congreso, mientras que el oficialismo denuncia una “operación” en plena tensión económica y social. Spagnuolo, por su parte, llegó a los tribunales con un pedido de detención sobre la mesa y la incógnita sobre la estrategia que adoptará: si responderá preguntas, si presentará un escrito o si optará por guardar silencio, como ya hicieron otros imputados.

Lo que el exfuncionario diga —o deje de decir— será clave para el futuro del expediente. Si decide declarar, deberá explicar el rol de las droguerías, la intervención de operadores externos en el sistema de contrataciones, el origen de los audios que lo comprometen y los movimientos de dinero detectados por la Justicia. Si no lo hace, su silencio se interpretará como parte de una estrategia defensiva en una causa que, según admiten en tribunales, se vuelve cada vez más compleja para él y para el Gobierno.