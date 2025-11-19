Caso ANDIS: ¿Quién es Ornella Calvete?

En medio del convulsionado escenario de denuncias que viene golpeando a la gestión de Javier Milei por el caso ANDIS , el nombre de Ornella Calvete volvió a quedar en primer plano, convertido en el eje de una causa que apunta a posibles vínculos familiares dentro de la estructura estatal.

Calvete , quien se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía y actuaba como delegada del Gobierno ante la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) , presentó este martes una renuncia irrevocable .

La decisión llegó inmediatamente después de que se hiciera público que, durante un operativo judicial en su vivienda de Buenos Aires, se encontraron 700.000 dólares en billetes.

Este episodio, que se desprende de la investigación por presuntas maniobras irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , no solo pone en entredicho la conducta de figuras de alto rango, sino que vuelve a encender la discusión acerca del posible enriquecimiento indebido y de prácticas de soborno dentro del Estado argentino.

El perfil de Ornella Calvete

A sus 35 años, cuenta con experiencia en gestión estatal y en proyectos de desarrollo productivo, aunque su llegada a posiciones centrales dentro del Gobierno libertario estuvo atravesada por vínculos familiares que hoy se transforman en un elemento clave para la Justicia.

Heredera de la trayectoria de Miguel Ángel Calvete, figura con peso en el rubro de los supermercados y referente histórico de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos, Ornella se movió durante años entre actividades públicas y privadas sin llamar demasiado la atención… hasta que este caso la puso en el centro de la tormenta.

Su padre, Miguel Ángel, tiene larga presencia en ámbitos ligados al comercio y a la producción de alimentos, y no resulta un desconocido para quienes frecuentan los espacios de decisión. Para la fiscalía, su rol habría sido determinante como “pieza de enlace” dentro de un supuesto circuito de corrupción que salpica directamente a la ANDIS.

Ornella, por su parte, se incorporó al Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo, asumiendo roles que la posicionaron en la toma de decisiones sobre políticas industriales y aduaneras, particularmente en Tierra del Fuego a través de la CAAE.

En su presentación patrimonial de julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción, Calvete informó bienes por alrededor de 46 millones de pesos y cerca de 45.000 dólares, una composición financiera que contrasta de manera tajante con el dinero secuestrado en el procedimiento.

Los 700.000 dólares hallados en su casa

El episodio que desató todo ocurrió el 9 de octubre de 2025, cuando un equipo judicial ingresó al departamento de la funcionaria en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de una orden emitida por el fiscal Franco Picardi.

El procedimiento —vinculado a la pesquisa por posibles pagos ilegales, irregularidades en contrataciones y maniobras de lavado dentro de la ANDIS— destapó la existencia de una caja fuerte con 700.000 dólares, además de dinero en otras monedas, documentación reservada y varios equipos tecnológicos.

Tres jornadas antes, el 12 de septiembre de 2025, Ornella le había enviado a su padre un mensaje revelador: “Por si entran acá y me ven con la mosca... Digo que me la prestó alguien, olvidate”, aludiendo a que al menos quince agentes se encontraban en la entrada de su edificio.

El diálogo, incorporado al expediente tras ser incautado por los investigadores, no solo sugiere una maniobra para disfrazar la procedencia del dinero, sino que también alimenta las dudas acerca de cómo se generaron esos montos. El Ministerio Público explora la posibilidad de que los dólares surgieran de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones dentro de la ANDIS, en especial en acuerdos con laboratorios y empresas de insumos ortopédicos, donde se habrían detectado incrementos de hasta 300% por encima del valor real.

Vínculos familiares y políticos: el fantasma de la ANDIS

La relación directa con su padre, Miguel Ángel Calvete, aparece como el elemento que articula toda la investigación. Él, señalado por los fiscales como la “pieza operativa” del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo —un allegado personal del presidente Milei—, enfrenta cargos por su presunta participación en el armado de retornos ilegales.

La Agencia Nacional de Discapacidad, organismo central en la asignación de recursos destinados a beneficiarios con discapacidad, quedó situada en el centro de un entramado fraudulento que compromete a dirigentes y empresarios. Entre los indicios figuran conversaciones donde se menciona un “3% para KM” —interpretado como una alusión a Karina Milei, hermana del mandatario— y encuentros con firmas proveedoras, entre ellas Ortopedia Alemana.

Aunque Ornella todavía no figura como acusada en el expediente, su situación no se desarrolla en soledad: su compañero, Javier Cardini, se desempeña como subsecretario de Gestión Productiva dentro del mismo ministerio y mantiene vínculos directos con Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del presidente.

Este entramado de relaciones políticas, consolidado en el corazón del denominado “poder libertario”, incrementa la magnitud de la controversia, que ya había provocado la salida de Spagnuolo en agosto de 2025 luego de que se difundieran audios que lo comprometían seriamente.