29 de agosto de 2025 - 12:38
La Justicia ordenó nuevos allanamientos en la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, realiza nuevos allanamientos en búsqueda de nuevos documentos por la causa en la que se investigan el pago de supuestos sobornos. Los detalles en la nota.

Por  Analía Farfán
Se indicó que la Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes.

Se indicó que la Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes.

En medio del escándalo por los audios, el Gobierno modificará el sistema de contrataciones de Andis.
El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia de Discapacidad.

El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia de Discapacidad.

Nuevos allanamientos en la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina: qué encontraron

La Justicia recibió un informe preliminar de lo que fue el peritaje al celular del exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se detectó que habían mensajes eliminados. En base a esto, se intenta determinar si entre ellos figuraban conversaciones que involucren a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem o empresario vinculados a la causa como ser los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

La causa comienza con una serie de audios filtrados, donde se escucha la voz de Diego Spagnuolo hablando del presunto pago de sobornos a funcionarios a cambio de cpmtratos estatales con la Droguería Suizo Argentina.

En un principio, el exfuncionario aseguró que las grabaciones eran “hechas con inteligencia artificial”, pero luego cambió la versión y las calificó como “ilegales”. Esa contradicción aumentó la desconfianza sobre su rol en el entramado.

¿Quién es Emmanuel Kovalivker, el accionista de Droguería Suizo Argentina?

El presidente Javier Milei desplazó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, luego del escándalo con la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker como intermediaria para supuestos pagos. En los audios atribuidos al ex funcionario -Diego Spagnuolo- se mencionan presuntos pedidos de coimas en la agencia y se alude a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

En todo esto, el Apellidos de los dueños de la empresa tomó notoriedad. Emmanuel Kovalivker, uno de los accionistas de Droguería Suizo Argentina, fue interceptado en Nordelta con sobres que contenían más de u$s260.000 y $7.000.000 en efectivo. El hallazgo lo ubicó en el centro de una investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, fue uno de los 14 allanamientos realizados en simultáneo. La causa gira en torno a presuntos pedidos de sobornos a proveedores de salud, en un esquema que, según los audios filtrados, habría alcanzado a figuras clave del oficialismo, entre ellas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El 14 de febrero de 2025, mediante la Resolución 712/2025, el Ministerio de Salud adjudicó la Licitación Pública N° 80-0018-LPU24 para la “Adquisición de medicamentos oncológicos”. La Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a Suizo Argentina 3 de los 4 renglones para los que había ofertado. Específicamente, obtuvo la adjudicación de Bevacizumab 400 mg, por un valor de $209.740.860; Mitomicina 20 mg, por $4.147.500, y Arsénico 10 mg, por $548.212.000.

El monto total adjudicado a Suizo Argentina ascendió a $762.100.360, representando aproximadamente el 68% del valor total de la licitación, que alcanzó los $1.117.470.801,18.

En julio de 2024, Suizo Argentina SA fue el único proveedor de una licitación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación. La empresa participó, presentando una sola oferta, para la compra de 87 unidades de ampollas de 20 mL del medicamento Cetuximab 100 mg, un medicamento para combatir el cáncer. La adjudicación se realizó el 21 de mayo de 2025 por un monto de $72.087.852.

